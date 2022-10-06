Alanında Türkiye’de ilk ve en büyük “Jeotermal Isıtma Sistemli Topraksız (Hidroponik) Sera Tesisi’nin Haymana’da temeli atıldı.

Toplam 9.550 metrekare alan üzerine kurulacak tesisin 5700 metrekaresi kapalı alan olacak tesiste 4500 metrekarelik kapalı havuz alanı yer alacak. Otomasyon ile çalışacak serada 5-6 kişi istihdam edilecek. Ancak ürün hasadında birçok işçiye ihtiyaç duyulacak.

İLK TOPRAKSIZ SERA OLACAK

Bu yöntemin Hollanda ve İsrail’de kullanıldığını ifade eden projenin yatırımcısı Selim Erdoğan “Haymana’da yapmaya başladığımız bu çalışma ise Türkiye’nin en büyük ve ilk topraksız sera projesi olacak. Duran su kültürü yani suda topraksız tarım yöntemi ile 12 ay ürün yetiştirilecek. Tesisimiz 1-2 ay içerisinde bitirilecek. Kasım ayı içerisinde ilk fidemizi dikmiş olacağız. Biz Haymana’da yeşillik gurubu denilen bitkileri ilk etapta yetiştireceğiz. Duruma göre çilek, domates gibi ya da çiçek gurubu, tıbbı aromatik bitkilerde yetişebilecek. Ürünler normal suda yetişecek. Kullanılmış jeotermal su ile de bu ürünlerin ısıtılması sağlanacak. Haymana’ya katma değer katacak ürünlerin yetişmesi için araştırmalarımıza devam edeceğiz. Desteklerinden ötürü Belediye Başkanımı Özdemir Turgut’a ve Haymana Belediyesi’ne teşekkür ediyorum.” dedi.

HER TÜRLÜ DESTEK SAĞLANIYOR

Haymana’ya bir çivi çakacak, yatırım yapacak herkesi desteklediklerini belirten Başkan Turgut “Haymana Belediyesi olarak yatırımcı geldiği zaman tüm imkânlarımızla destekleriz. Bu proje uzun süredir bizim de düşündüğümüz bir projeydi. Yatırımcımız projesini anlattı biz de Belediyemize ait arsayı kendisine kiraladık. Bugün de tesisimizin temelini attık. Tamamen atık kaplıca sularımızın değerlendirilmesine yönelik bir proje. Topraksız tarım yöntemiyle yıl boyu ürün alınabilecek. Herkesin hayalini kurduğu, sözünü ettiği bir dev projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Bu çok önemli proje zamanla gelişecek, büyüyecek ve Haymana’ya çok büyük katkıları olacak. Herkese hayırlı uğurlu olsun, emeği geçen herkese de ayrıca teşekkür ediyorum.” diye konuştu.