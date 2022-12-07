Temelli Beyobası’nda icradan satılık bahçe

ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Sincan’ın Temelli bölgesi Beyobası Mahallesi’nde 394 metre kare bahçe icra yoluyla satılıyor.
Temelli Beyobası’nda icradan satılık bahçenin muhammen bedeli 100 bin TL.
Satış işlemi açık artırma usulü ile yapılacak.
İcradan satılık parsel Beyobası Mahallesinde 90 kapı numaralı yapının bulunduğu arsanın güney doğusunda bulunuyor. Parsel Beyobası mahallesi merkezine yakın mesafede; köyiçi mevkiinde yer alıyor.
Mahkemeden satılık bahçe ilanının detayları için TIKLAYIN.
www.gazeteilksayfa.com
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.