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Temizlik Takip Sistemi devrede 

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent’te güvenli ve konforlu bir ulaşım için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçlarında vatandaşların sağlıklı yolculuk yapabilmeleri için ‘Temizlik Takip Sistemi’ uygulaması başladı
Temizlik Takip Sistemi devrede 

Uygulama ile araçlarda yapılan temizlik çalışmaları dijital ortama taşınıyor. Başkentlilere daha konforlu ve güvenli bir ulaşım için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. EGO Genel Müdürlüğü bir yandan ulaşım ağını genişletmek için 7/24 esasına dayalı çalışmalarına devam ederken diğer yandan da vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda yolculuk yapması için ‘Temizlik Takip Sistemi’ni devreye soktu. Uygulama kapsamında toplu ulaşım araçlarında yapılan temizlik çalışmaları dijital ortama taşındı. 

400 BİN TL TASARRUF SAĞLANDI

   EGO Genel Müdürlüğünün öz kaynaklarıyla yaptığı uygulama sayesinde 400 bin TL tasarruf sağlanırken uygulama ile hizmet veren otobüslerin temizlik işlemlerinin daha verimli şekilde takip edilmesi, istatiksel verilerin geçmişe dönük tutulması, gelen taleplere daha hızlı ve etkin şekilde yanıt verilmesi hedefleniyor. 
 

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