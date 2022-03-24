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Tenisi bırakan Ashleigh Barty, spordan kopmayacağının sinyallerini verdi

Kariyerini 25 yaşında noktalayan tek kadınlar dünya 1 numarası Avustralyalı tenisçi Ashleigh Barty, sporun her zaman hayatının bir parçası olacağını söyledi.
Tenisi bırakan Ashleigh Barty, spordan kopmayacağının sinyallerini verdi

Barty, sürpriz emeklilik kararının ardından Avustralya'nın Brisbane kentinde basın toplantısı düzenledi.

Kariyerinde 3 grand slam şampiyonluğu bulunan Barty, emekliliğini duyurmak için mükemmel bir zaman olmayacağını belirtti ve kararıyla ilgili, "Korkutucu ama heyecan verici." yorumunu yaptı.

Başka bir spor dalında kariyerine devam edip etmeyeceği yönündeki ısrarlı sorular üzerine basın mensuplarından sabırlı olmalarını isteyen Barty, "Sırlarım yok. Açık bir kitap gibiyim, hiçbir şey saklamıyorum. Sporu seviyorum. Pek çok Avustralyalı gibi spor delisiyim. Her zaman farklı şeyleri deneyen bir atlet oldum. Neler olacağını göreceğiz." diye konuştu.

Her zaman evinde vakit geçirmeyi çok sevdiğini anlatan Barty, "Annem, babam, kardeşlerim ve yeğenlerimle kaliteli zaman geçireceğim için heyecanlıyım. Nişanlım Garry ve benim için hayatımızdaki yeni dönem çok eğlenceli olacak." ifadelerini kullandı.

Avustralyalı sporcu, tenise verebileceği her şeyi verdiğini dile getirerek, kortlarda geçirdiği zamandan pişmanlık duymadığını ve raketi bırakmanın zamanı geldiğini kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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