Tenisin 'yeni yüzleri' başarılarıyla göz kamaştırıyor

Son dönemde üstün performanslarıyla adlarından sıklıkla söz ettiren Ons Jabeur, Iga Swiatek ve Carlos Alcaraz, tenis dünyasının yeni yüzleri olarak öne çıkıyor.

Tek erkeklerde Novak Djokovic, Rafael Nadal ve Roger Federer'in, tek kadınlarda ise Serena Williams ile Ashleigh Barty'nin uzun yıllardır büyük başarılara imza atarak domine ettiği kortlarda, bu sezon ise yeni isimler, kısa sürede elde ettikleri zaferlerle tenisseverlerin takdirini kazandı.

Tarih boyunca Avrupalı ve Güney Amerikalı sporcuların başarılarıyla öne çıktığı teniste, Tunus doğumlu Ons Jabeur, sezonun zorlu Kadınlar Tenis Birliği (WTA) 1000 turnuvalarından Madrid Açık'tan zaferle ayrılarak birçok ilke imza attı.

Jabeur, teniste Arabistan ve Afrika'nın sesi oldu

Hafta sonu oynanan turnuvanın finalinde ABD'li rakibi Jessica Pegula'yı 2-1 yenerek kupaya uzanan 27 yaşındaki tenisçi, bu kategoride kazanan ilk Arap ve Afrikalı tenisçi olarak tarihe geçti.

Arap ülkeleri arasında dünya klasmanında ilk 10'a girme başarısını gösteren tek tenisçi konumuna da gelen Jabeur (7), bu ay düzenlenecek Fransa Açık'ta da zirveye çıkarak başarılarını grand slam kazanan ilk Arap ve Afrikalı tenisçi unvanıyla taçlandırmaya çalışacak.

Tunus'un küçük bir kasabası Ksar Hellal'de 28 Ağustos 1994'te dünya gelen Jabeur, tenise henüz 3 yaşındayken annesinin teşvikiyle başladı.

Okulunda tenis kortu bulunmadığı için otellerin içlerinde yer alan özel kortlarda çalışma imkanı bulan Jabeur, kısa sürede yeteneğiyle öne çıktı ve daha iyi imkanlara kavuşabilmek adına 12 yaşındayken başkente giderek ülkenin önemli sporcularını yetiştiren bir merkezde eğitimine devam etti.

Fransa Açık'ta gençler kategorisinde şampiyonluk yaşadı

Amatör olarak tenis oynayan annesinin desteğiyle, antrenmanlarda seviyesi ilerledikçe daha iyi antrenörlerle çalışabilmek adına Belçika ve Fransa'ya da giden Jabeur, ilk önemli başarılarına Fransa Açık gençler kategorisinde tek kadınlarda 2010 ve 2011'de finale kalarak imza attı. İkinci denemesinde kupaya da uzanan Ons, grand slam turnuvalarının gençler kategorisinde şampiyonluk yaşayan ilk Arap kadın tenisçi unvanını elde etti.

Profesyonel kariyerinin ilk yıllarında daha küçük ölçekli Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) turnuvalarına katılan ve bazı şampiyonluklar yaşayan Tunuslu tenisçinin çıkışı, 2017 yılında önemli WTA ve grand slam turnuvalarında yer almasıyla başladı.

Kısa sürede üstün performansıyla Arap dünyasının en başarılı tenisçisi konumuna gelen ve 2019 yılında Arabistan'da yılın kadını seçilen Jabeur, 2020 Avustralya Açık ve 2021 Wimbledon'da çeyrek finale yükseldi ve grand slam turnuvalarında son 8'e kalan ilk Arap tenisçi unvanını yineledi.

2021 Birmingham Klasik Turnuvası'nda elde ettiği kupayla WTA turnuvalarında ilk zaferine ulaşan Ons Jabeur, kariyerinin zirvesine çıktığı Madrid Açık öncesi geçen ay katıldığı Charleston Açık Tenis Turnuvası'nda finale kadar ilerleyerek bu sezonki üstün formunun sinyallerini vermişti.

Son dönem performansına ilişin ABD basınına konuşan Jabeur, bu sezon toprak kort turnuvalarının başlamasıyla form grafiğini artırdığını belirterek, "Toprak kortta kazandığım maçlar, şüphesiz öz güvenimi tazeledi. Maça rahat çıktığınızda ve kazanmaya başladığınızda, bu fırsatı değerlendirmeniz gerektiğini anlıyor ve kazanmak için oynamaya başlıyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Swiatek kısa sürede 1 numaraya alıştı

Kariyerinde 3 grand slam şampiyonluğu bulunan 25 yaşındaki Avustralyalı Barty'nin sürpriz emeklilik kararının ardından tek kadınlar tenisinin zirvesinde oluşan boşluğun doldurulup doldurulamayacağı konusu, Iga Swiatek'in üstün performansıyla kısa sürede gündemden düştü.

Henüz 20 yaşındaki tenisçi, bu sezona Katar Açık zaferiyle başladı. ABD'de düzenlenen Indian Wells ve Miami Açık'ta da şampiyonluğa uzanan Polonyalı tenisçi, üst üste iki turnuvadan zaferle ayrılan tarihteki 4. kadın tenisçi oldu.

Stuttgart Açık'tan da zaferle ayrılmasının ardından 23 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve dünya sıralamasında adını 1 numaraya yazdıran en genç tenisçi unvanına ulaşan Swiatek, sakatlığı nedeniyle Madrid Açık'a katılmadı.

2020 Fransa Açık zaferiyle, grand slam kazanan ve dünya sıralamasında zirveye çıkan ilk Polonyalı tenisçi konumundaki Iga Swiatek, 16 Mayıs-5 Haziran tarihlerinde oynanacak Fransa Açık'ta ikinci kez kupaya ulaşmaya çalışacak.

Ablasıyla rekabet etmek için tenise başladı

Babası Tomasz'ın olimpiyatlara katılan bir kürekçi olması nedeniyle sporla küçük yaşta tanışan Swiatek, ablası Agata'nın yüzme branşından tenise geçmesiyle bu spora yöneldi. Ablasıyla rekabet etmek amacıyla 14 yaşında tenis kursuna yazılan Swiatek, yaşadığı ciddi sakatlıklar nedeniyle 15 yaşında tenisi bırakmak zorunda kalan Agata'dan bayrağı devralmasının ardından çıkışa geçti.

2016 Gençler Fed Kupası'nda Polonya'nın şampiyonluğa ulaşmasında önemli rol üstlenen, 2018 Gençlik Yaz Olimpiyatları çift kadınlarda altın madalyaya ulaşan Swiatek, kısa süre içinde büyük bir sporcu olacağının sinyalini verdi.

Gençler kategorisinde, Fransa Açık 2018 çift kadınlar ve Wimbledon 2018 tek kadınlarda altın madalyaya uzanmasının ardından 2019'dan bu yana WTA turnuvalarında yer almaya başlayan Iga Swiatek, henüz 18 yaşında dünya sıralamasında ilk 50'ye adını yazdırdı. Polonyalı tenisçi, 2020 Fransa Açık tek kadınlarda rakiplerine tek set vermeden kupaya uzanarak başarısını da taçlandırdı. Swiatek, 2021 İtalya Açık zaferiyle geçen yıl mayıs ayında ilk kez dünya sıralamasında ilk 10'a adını yazdırdı.

Genç yetenek Carlos Alcaraz'a rakip dayanmıyor

Tek erkeklerde gelecek vadeden tenisçiler arasında kısa sürede sivrilerek elde ettiği başarılarla adından söz ettiren İspanyol Carlos Alcaraz, şu anki form grafiğini sürdürmesi halinde tenis tarihinin en önemli isimleri arasına adını yazdırabileceğini şimdiden gösterdi.

Bu sezona hızlı başlayan henüz 19 yaşındaki Alcaraz, Rio Açık, Miami Açık (ATP 1000 turnuvası) ve Barcelona Açık'ta kupaya uzanarak dünya sıralamasında ilk 10'a giren en genç tenisçi rekorunda selefi Nadal'a ortak oldu.

Son aylarda hız kesmeyen İspanyol tenisçi, katıldığı son ATP 1000 turnuvası Madrid Açık'ın çeyrek finalinde kariyerinde 21 grand slam şampiyonluğu bulunan tek erkek tenisçi Nadal'ı, yarı finalinde dünya 1 numarası Djokovic'i, finalde ise son yılların formda tenisçilerinden Alman Alexander Zverev'i yenerek kupaya uzandı.

Djokovic ve Nadal'ı bir turnuvada art arda yenen ilk tenisçi olarak henüz 19 yaşında çok önemli bir başarıya imza atan Carlos Alcaraz, sezonun ikinci grand slam'i Fransa Açık'ın da en önemli favorileri arasına adını şimdiden yazdırdı.

Dünya sıralamasında 6. basamağa kadar çıkan Alcaraz, bir yıl önce birçok tenisseverin adını bilmediği bir sporcuydu. 5 Mayıs 2003'te Mucia bölgesindeki küçük bir kasabada dünyaya gelen İspanyol tenisçi, ITF turnuvalarında gençler kategorisinde iki kez şampiyonluğa ulaştı.

Profesyonel maçlara 2019 yılında çıkmaya başlayan Carlos Alcaraz, ITF Dünya Turu organizasyonlarında üç, ATP Challenger'da dört kez kupaya uzandı. ATP'nin ana turnuvalarında ilk şampiyonluğuna 2021'de Hırvatistan Açık ile ulaşan Alcaraz, geçen yıl dünya sıralamasının 133. basamağında yer alıyordu. 2021 ABD Açık'ta çeyrek finale kalan ve o dönem dünya 3 numarası Stefanos Tsitsipas'ı eleyerek ilk kez tenisseverlerin dikkatini çeken genç yetenek, aynı yıl Next Gen ATP Finalleri'ni de kazanarak kariyerindeki büyük çıkışın ilk adımlarını atmıştı.

Nadal ve Djokovic'ten övgü

Alcaraz'ın performansı, Nadal ve Djokovic'in de takdirini kazandı. Genç tenisçi için Nadal, "Bence kariyeri durdurulamaz olacak. Gereken tüm nitelikleri var. Kortta çok tutkulu oynuyor. Yeteneğiyle fizik gücünü çok iyi kullanıyor. Bana, 17-18 yaşındaki halimi hatırlatıyor. Onun ve ülkem adına çok mutluyum. Şu an için yeni bir rakibim oldu. Birkaç ay içinde son derece ciddi bir rakip olacak." ifadelerini kullandı.

Genç tenisçiye yenildiği maçın ardından duygularını dile getiren Djokovic ise "Oğlum için dünyanın bir numarası şu anda Alcaraz. Onu tebrik ediyorum. Maç boyunca sinirlerine hakim olmayı başardı. Onun yaşında bu kadar olgun ve cesur oynamak etkileyici. Kazanmayı hak etti." şeklinde konuştu.