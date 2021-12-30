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Tenzile Erdoğan Aile Merkezi’nin özel eğitimli öğrencileri Hünerleriyle beğeni topladı

Mamak Belediyesi Tenzile Erdoğan Aile Merkezi’nin özel eğitimli öğrencileri hünerlerini düzenlenen kermeste sergiledi. 
Tenzile Erdoğan Aile Merkezi’nin özel eğitimli öğrencileri Hünerleriyle beğeni topladı

El örgüsünden, kozalak süslemelerine, takı tasarımından, renkli keçe çantalara kadar el emeği göz nuru birçok eser standlarda yerini aldı. Özel eğitimli öğrencilerin özenle hazırladıkları birbirinden güzel ürünler ziyaretçilerden tam not aldı. 

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Beklentinin üstünde hizmet sunuyoruz

Eğitimin en temel hak ve özgürlük olduğunu ifade eden Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, “Özel eğitimli çocuklarımıza, beklentilerinin de ötesinde kaliteli bir hizmet sunmak için çalışıyoruz. Bu tür etkinliklerin de özverili çalışmalardan geçtiğini biliyoruz. Emeği geçenlere de ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Saygı, sevgi ve hoşgörüyle beslenen toplumsal bir bilinç oluşturmak için varız” dedi.

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