Tepkiler çığ gibi: Boris Johnson istifa etmeyeceğini açıkladı

Kovid-19 salgının pik yaptığı bir dönemde partiye katılan ve bu görüntülerin ortaya çıkmasıyla İngiltere'de sert eleştirilerin odağı olan Başbakan Boris Johnson, "İstifa edecek misiniz?" sorusuna "Hayır" cevabını verdi.