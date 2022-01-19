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Tepkiler çığ gibi: Boris Johnson istifa etmeyeceğini açıkladı

Kovid-19 salgının pik yaptığı bir dönemde partiye katılan ve bu görüntülerin ortaya çıkmasıyla İngiltere'de sert eleştirilerin odağı olan Başbakan Boris Johnson, "İstifa edecek misiniz?" sorusuna "Hayır" cevabını verdi.
Tepkiler çığ gibi: Boris Johnson istifa etmeyeceğini açıkladı

Kovid-19 salgının pik yaptığı bir dönemde (2020 Mayıs) partiye katılan ve bu görüntülerin ortaya çıkmasıyla zor durumda kalan Başbakan Boris Johnson, muhalefetin gündeminde.

Kamuoyundan da ciddi eleştiri aldığı gözlenen Johnson'a, Avam Kamarasındaki konuşması esnasında muhalif siyasetçiler "İstifa edecek misin?" diye sordu.

Olayla ilgili soruşturmanın tamamlanması gerektiğini söyleyen Johnson, istifa sorusuna ise "Hayır" yanıtını verdi.

BİR KEZ DAHA ÖZÜR DİLEDİ

Johnson konuşmasının devamında, "Yaşananlardan dolayı içtenlikle özür diliyorum. Soruşturma tamamlanmadan bir karar vermeyeceğim" dedi.

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