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Terk edilmiş yasaklı pitbull cinsi köpeği eve getirdi, annesi polise ihbar etti

Adana'da Müne Bakaç, oğlunun sokakta bulup eve getirdiği pitbull cinsi köpek saldırganlaşınca polise haber verdi. Polis ve belediye ekipleri tarafından alınan köpek, barınağa götürülerek korumaya alındı. 
Terk edilmiş yasaklı pitbull cinsi köpeği eve getirdi, annesi polise ihbar etti

Çukurova ilçesi, Karslılar Mahallesi'nde oturan Müne Bakaç'ın 11 yaşındaki ismi açıklanmayan oğlu, sokakta bulduğu pitbull cinsi köpeği eve getirdi. Bahçedeki kulübeye bağlanan köpek, bir süre sonra saldırganlaşınca Müne Bakaç, polisi arayıp yardım istedi. İhbar üzerine adrese Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Belediye ekiplerinin yardımıyla kulübeden çıkarılan köpek, araca bindirilerek kafese konuldu. Köpek, koruma ve bakımının sağlanması için Adana Büyükşehir Belediyesi barınağına götürüldü.

Köpeğin hamile olduğunu öğrenince polisi aradığını belirten Müne Bakaç, "Oğlum sokakta bulmuş, getirdi. Ben de bakmasını istemedim. Sokaktan geçenlere ve çocuklara havlıyordu. Haber verdik ve sağ olsun ekipler gelip, aldı" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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