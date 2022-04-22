Terör örgütü PKK şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi F.D, Ş.D ve F.K'yı yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi F.D, Ş.D ve F.K'yı yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.