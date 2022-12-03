Terör örgütü SDG: ABD ile tüm ortak operasyonları durdurduk

Terör örgütü Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Türkiye'nin düzenlediği hava harekatının ardından, bölgede ABD liderliğindeki koalisyonla yürüttükleri tüm ortak operasyonları durdurduklarını açıkladı.

İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG'nin Sözcüsü Aram Henna, bazı açıklamalarda bulundu.

Örgütün sözde sözcüsü, Türkiye'nin Pençe Kılıç Hava Harekatı sonrası, "ABD'yle yürüttükleri bütün koordinasyon ve ortak terörle mücadele operasyonlarını" durdurduklarını söyledi.

Terör örgütü SDG'nin paçavrası ABD zırhlısında

Terör örgütü SDG'nin paçavrası ABD zırhlısında

ARTIK TÜRKİYE'YLE SAVAŞACAKLARMIŞ

SDG'nin Genel Komutanı Ferhat Abdi Şahin, TSK'nın harekatı sonrası DEAŞ'a karşı yürüttükleri sözde operasyonları durdurduklarını duyurmuştu. Abdi, Türkiye'ye karşı savaşmakla meşgul olduklarını ve DEAŞ'a karşı savaşmayacaklarını belirtmişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder da "Türkiye'nin güvenlik kaygılarını" anladıklarını ancak TSK'nın bölgeye yönelik operasyonlarından kaygı duyduklarını söylemişti.

DEAŞ BAHANESİYLE MEŞRUİYET KAZANMA DERDİNDELER

Terör örgütü DEAŞ'la savaştığını iddia eden YPG/SDG, bu sözde anlatıyla kendine meşru bir yol bulmaya çalışıyor. "DEAŞ'a karşı operasyonları durdurduk" diyerek de uluslararası kamuoyunun tepkisini Ankara üzerine yönlendirmek istiyor.