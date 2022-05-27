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Terör örgütü YPG/PKK kazıdığı tünellerin içine hücreler inşa ediyor

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyinde işgalini sürdürdüğü Münbiç ve Aynularab (Kobani) ilçelerinde kazdığı bazı tünellerde, alıkoyduğu kişileri tutmak için hücreler yapıyor.
Terör örgütü YPG/PKK kazıdığı tünellerin içine hücreler inşa ediyor

ABD ve Rusya'nın taahhütlerine rağmen Suriye-Türkiye sınır hattından çekilmeyen YPG/PKK'lı teröristler, Halep ilinin kuzey kırsalında yer alan Münbiç ve Aynularab ilçelerinde tünel kazmayı sürdürüyor.

Terör örgütü, Münbiç ve Aynularab kırsallarında alıkoyduğu kişileri tutmak için de yerin 4 metre altına kazdığı bazı tünellerde hücreler inşa ediyor.

Anadolu Ajansı (AA), söz konusu bölgelerde işkence amaçlı da kullanılabilecek hücrelerin bulunduğu bazı tünelleri görüntüledi. Yaklaşık 2 metre yüksekliğinde ve 1 metre genişliğindeki tüneller birbiriyle bağlanıyor. Tünellerin içerisinde kazı aletleri, hücreler, mazgallı kapılar, havalandırma boşlukları ve elektrik hatları bulunuyor.

Tünel kazılarında alıkonulan siviller de kullanılıyor
YPG/PKK, Suriye'de işgalinde tuttuğu bölgelerde ve özellikle sınır hattına yakın alanlarda askeri harekatlara karşı direnme, sızma ve ani saldırı amacıyla tüneller kazıyor.

YPG/PKK, bu tünelleri Halep kırsalı, Haseke, Deyrizor ve Rakka illerinde işgalindeki tuttuğu sivil yerleşimlerde de kazıyor.

AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, YPG/PKK'lı teröristler alıkoyduğu bazı sivilleri yasa dışı tünel kazımı çalışmalarında kullanıyor.

Suriye'de işgalinde tuttuğu farklı bölgelerde yüzlerce kilometre uzunluğunda tüneller kazan YPG/PKK, yapımını sürdürdüğü tünelleri hava saldırılarına karşı betonlarla güçlendiriyor.

Zeytin Dalı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı'yla YPG/PKK'dan temizlenen alanlarda örgütü inşa ettiği veya inşası yarım kalan çok sayıda tünel ortaya çıkarılmıştı.

Mutabakatlara rağmen Münbiç ve Aynularab'dan çekilmediler
Türkiye, 9 Ekim 2019'da başlattığı Barış Pınarı Harekatı sürerken ABD ve Rusya ile ayrı ayrı mutabakat yapmıştı.

Türkiye sınırından itibaren 30 kilometre derinlikteki alandan YPG/PKK'nın çekileceğini vadeden ABD, henüz sözünü tutmadı.

Rusya da 23 Ekim 2019'den itibaren YPG/PKK'lı teröristlerin silahlarıyla Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 kilometrenin dışına çıkarılmasını temin etmek üzere gireceklerini taahhüt etmişti. Ruslar, ayrıca terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerin silahlarıyla Münbiç ve Tel Rıfat'tan da çıkarılacağı vaadinde bulunmuştu.

Ancak teröristler, Suriye-Türkiye sınır hattındaki Aynularab ve sınıra 30 kilometre uzaklıktaki Halep'in Münbiç bölgesinden çekilmedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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