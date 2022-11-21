Terör örgütü YPG/PKK'nın Karkamış'a roketli saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'in Karkamış ilçesine yeni roket saldırısı yapıldı, bazıları meskun mahale düştü. Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden 5 roket atıldı, saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden 5 roket atıldı, yaralıların olduğu bölgeye ekipler sevk edildi.

BİR LİSE VE İKİ EVE İSABET ETTİ

Terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan 5 roket, ilçe merkezindeki bir lise ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet etti.

3 ÖLÜ, 10 YARALI

Gaziantep’in Karkamış ilçesine Suriye’den PKK/YPG’li teröristler tarafından düzenlenen roketli saldırıda, 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin de yaralandığı belirtildi. Ölenlerden birinin öğretmen, birinin ise çocuk olduğu bildirildi.

DÜN KİLİS'E SALDIRI DÜZENLENDİ

Dün Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine PKK'lı teröristlerce roketatar saldırısı düzenlenmişti. Saldırıda biri komiser 6'sı polis olmak üzere 8 güvenlik personeli yaralanmıştı.

VEFAT EDENLERDEN BİRİ ÇOCUK, DİĞERİ ÖĞRETMEN

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hayatını kaybedenlerden birinin çocuk, diğerinin ise öğretmen olduğunu açıkladı.

Bakan Soylu ayrıca, roket isabet eden mahallede ağır yaralanan bir kişinin de hayatını kaybettiğini belirtti.

Soylu, "Terör örgütüne hem sınırımızın içinde hem sınırımızın dışında hayat şansı verilmeyecek" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise, saldırıda 10 kişinin yaralandığını açıkladı.