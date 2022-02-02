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Terör yuvaları 'Kış Kartalı' ile vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvalarına karşı "Kış Kartalı" hava harekatı icra edildiğini açıkladı.
Terör yuvaları 'Kış Kartalı' ile vuruldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, PKK/KCK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak ve Suriye kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak için hava harekatı icra edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda, Irak ve Suriye Kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvalarına karşı "Kış Kartalı" hava harekâtı icra edilmiştir" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kış Kartalı harekatında, ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ve sözde karargah ve eğitim kampları hedef alınmıştır. Harekatın planlama ve icrasında, sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması konusunda azami hassasiyet gösterilmiştir. Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan harekat sonrası tüm uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüştür. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edilecektir."

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından harekata ilişkin açıklama öncesinden "Teröristlerin inleri başlarına yıkılıyor" paylaşımında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun,  Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yaptığı "Teröristlerin inleri başlarına yıkılıyor" başlıklı açıklamasını alıntılayarak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör yuvalarına karşı başlattığı "Kış Kartalı" hava harekatına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Fahrettin Altun, paylaşımında şunları kaydetti:

"Terörü kaynağında kurutma stratejimiz, sınır güvenliğimize, toprak bütünlüğümüze ve milli birliğimize büyük katkılar sunmuştur. Cumhurbaşkanımızın çerçevesini çizdiği bu strateji küresel barışa da hizmet etmektedir. Uluslararası camia bu stratejimize daha fazla destek vermelidir."

Kaynak: Haber Kaynağı
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