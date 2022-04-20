Teröristbaşı Duran Kalkan Türkiye'yi tehdide kalkıştı

Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe Kilit Operasyonu sonrası köşeye sıkışan terör örgütü PKK'ın sözde yürütme komitesi üyesi Duran Kalkan Türkiye'yi tehdit etmeye kalktı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine başlattığı Pençe-Kilit Operasyonu sonrası PKK terör örgütü sözde lider kadrosundan elebaşı Duran Kalkan dün örgütün televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.

Duran Kalkan, "geçen yıldan ders ve tecrübe çıkararak" çatışmayı "metropollere" yayma tehdidinde bulundu.

"TÜRKİYE'DE OLACAK BU SAVAŞ"

Terör örgütünün yayın organına konuşan Kalkan, sözlerinin devamında "Düşman bizi bazı alanlarda kuşatıp sınırlandırıp böyle mevzi savaşına çekmeye çalışıyor. Biz ise savaşı yayacağız. Bakur'da olacak, Türkiye'de olacak bu savaş, metropollerde çok daha etkili bir savaş durumu gelişecek. Kentlerde gelişecek, ovada gelişecek, dağda gelişecek. Yani buna göre hazırlıklar yapılmıştır" dedi.