  • BIST 1.928,64
  • Altın 783.09836
  • Dolar 13.5595
  • Euro 15.5012
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya -3 °C
»

Teröristlerin korkulu rüyası komandolar zorlu eğitimlerle operasyonlara hazırlanıyor

Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığındaki Komando İhtisas Kursuna katılan askerler, başarılarıyla göz kamaştırıyor.
Teröristlerin korkulu rüyası komandolar zorlu eğitimlerle operasyonlara hazırlanıyor

Eğirdir Dağ Komando Okulu, "dünyanın en zorlu askeri eğitimleri" arasında gösterilen Komando İhtisas Kursuna ev sahipliği yapıyor.

Yurt içi ve yurt dışında düzenledikleri nokta operasyonlarla teröristlerin korkulu rüyası olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin en önemli unsurlarından komandolar, burada zorlu bir eğitim sürecinden geçiriliyor.

Terör örgütlerine yönelik operasyonlarda etkin görev üstlenen mavi bereli Türk komandoları, özellikle kış şartlarında zorlu arazi ve iklim şartlarına uyum sağlayarak "Ara-Bul-Yok Et" taktiğiyle teröristleri etkisiz hale getirmek için göreve hazır hale geliyor.

Gönüllülük esasına göre subay ve astsubayların başvuru yapabildiği güç, cesaret ve kararlılık gerektiren kursa katılan komandolar, gösterdikleri başarıyla dosta güven, düşmana korku veriyor.

Eğitimlere katılan komandolar, her güne sabah sporu ile başlıyor, yakın dövüş eğitimi alıyor.

Meskun mahal eğitimleri nefes kesiyor
Komandalar, ihtisas kursu kapsamında meskun mahal (yerleşim birimi) operasyonlarına ilişkin titiz bir eğitimden geçiriliyor. Oluşturulan meskun mahal eğitim alanlarında operasyona çıkan komandolar, teröristlerin bulunduğu evlere başarıyla girip hedefleri hızlı bir şekilde yok ediyor.

Teröristlerin bulunduğu bölgelere ansızın ve hiç beklenilmeyen yerden sızan komandolar, şok baskınlarla düşmanı yok etme kapasitesine ulaştıklarını gösteriyor.

Yerli ve milli teçhizatları kullanan komandolar, meskun mahal operasyonu eğitimi kapsamında kontrollü çift atış, ilerleme ve geri çekilme atışları yapıyor. Atışlarda komandoların hedefleri 12'den vurdukları görülüyor.

Komandolar, eğitimlerin ardından harekat merkezinde komutanlarının eşliğinde tatbikat kayıtlarını izliyor.

Komandolar, tim komutanından alınan emirleri harfiyen yerine getirip, arazideki zorlukları yenme becerisine sahip olduklarını da gösteriyor.

Eğitimler sonunda her türlü zor durum ve şartta görev yapabilecek yeterliliğe ulaşan komandolar, ülkenin güvenliğini tehdit eden terör unsurlarına karşı başarılı şekilde mücadele edeceklerini gözler önüne seriyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kanseri yenen Eda, kanserli çocukların hayatına dokunuyor07 Şubat 2022 Pazartesi 11:33
  • Yolunu kestiği otomobilin sürücüsünün kafasında şişe kırdı07 Şubat 2022 Pazartesi 11:08
  • JAK timleri Hesarek Kayak Merkezi'nde huzur ve güvenliği sağlıyor07 Şubat 2022 Pazartesi 11:04
  • Eyüpsultan'da üniversiteli kızın kafasına taşla vuran şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı07 Şubat 2022 Pazartesi 10:44
  • Sobadan zehirlenen kadın öldü, eşi ile oğlu hastanede tedaviye alındı07 Şubat 2022 Pazartesi 10:22
  • İçişleri: Eren Kış-21 operasyonu başlatıldı07 Şubat 2022 Pazartesi 10:22
  • MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi07 Şubat 2022 Pazartesi 10:21
  • Avcılar'da D-100'de zincirleme kaza07 Şubat 2022 Pazartesi 10:21
  • Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde kullanılan silah kayalıklarda bulundu07 Şubat 2022 Pazartesi 09:46
  • Binance Türkiye'den kripto para yatırımcılarına net uyarı!07 Şubat 2022 Pazartesi 09:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti