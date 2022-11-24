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Tesis kurup madeni yağlardan kaçak akaryakıt üreten 9 şüpheliye gözaltı

Bursa'da, kurdukları tesiste madeni yağlardan kaçak akaryakıt üreten 9 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda, piyasa değeri 675 bin lira olan, 31 bin litre kaçak motorin ele geçirildi.
Tesis kurup madeni yağlardan kaçak akaryakıt üreten 9 şüpheliye gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak akaryakıt ticaretine yönelik yaptıkları çalışmalar kapsamında Kestel ilçesinde F.U. isimli şüphelinin arkadaşlarıyla kaçak akaryakıt üretmek için tesis kurduğu ihbarını aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, söz konusu tesise dün operasyon düzenledi. 3'ü yabancı uyruklu, toplam 9 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda piyasa değeri 675 bin 500 lira olan 31 bin litre kaçak motorin ve madeni yağlardan motorin yapmaya yarayan düzenek, tesisat ve tanklar ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerden 5'i ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, F.U.'nun da aralarında bulunduğu 4 şüpheli sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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