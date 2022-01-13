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TESK Başkanı Palandöken: Perakende Yasası hayata geçirilmeli

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Taslak halinde Meclis'te bekleyen ve esnafın haksız rekabete karşı korunmasının tek yolu olan Perakende Yasası bir an önce hayata geçirilmeli" dedi.
TESK Başkanı Palandöken: Perakende Yasası hayata geçirilmeli

TESK Başkanı Palandöken, yaptığı açıklamada, yüzlerce farklı ürünün bir dükkanda satılmasının ticari ahlaka aykırı olduğunu, esnafın artık ticari hayatta haksızlıklara karşı ayakta duracak halinin kalmadığını belirtti. Palandöken, "Bir dükkan ve on binlerce şubede, onlarca esnafın işini yapan zincir marketlerin açılış, kapanış ve sattıkları ürünlere kural getirilmeli. Bu kuralları düzenleyen Perakende Yasası, Meclis'ten bir an önce çıkmalı. 2 milyonu aşkın esnafımız bu yasayı bekliyor. Ekmeği, sigarayı bakkal ve fırın, kırtasiye ürünlerini kırtasiyeci, sebze-meyveyi manav esnafı, eti-tavuğu kasap esnafı, hediyelik eşyayı zücaciyeci esnafı satmalı" dedi.

'ADALETSİZLİK ESNAF AÇISINDAN SON BULMALI'

TESK Başkanı Palandöken, herkesin kendi işini yapması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Taslak halinde Meclis'te bekleyen ve esnafın haksız rekabete karşı korunmasının tek yolu olan Perakende Yasası bir an önce hayata geçirilmeli. Konumları ve sattıkları ürünlere kural getirilmeli. Tütün mamulü ve alkollü içki, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya, kırtasiye ürünleri, züccaciye, hırdavat, oyuncak, tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim (kıyafet, ayakkabı, terlik vb.), hediyelik eşya, oto yedek parça ve aksesuar, kesme çiçek, işlenmemiş et ürünleri, deniz ürünleri, unlu mamul ve pastane ürünlerinin satışını zincir marketler yapmamalı. Bir ürünü satarken o ürün hakkında tam anlamıyla da bilgi sahibi olmak gerekir. Ehliyet parayla sahip olunabilir; ama araba kullanmak parayla satın alınamaz. Yani herkes kendi işini yapmalı. Eti kasap, sebze meyveyi manav satmalı."

Kaynak: Haber Kaynağı
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