  • BIST 2.033,32
  • Altın 785.26847
  • Dolar 13.7325
  • Euro 15.5646
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 3 °C
»

TESK Başkanı Palandöken: Zincir marketler artık onları satamayacak

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, getirilecek yasal düzenlemeyle zincir marketlerin ekmek ve sigara satabilmesinin önüne geçileceğini bildirdi.
TESK Başkanı Palandöken: Zincir marketler artık onları satamayacak

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası'nın 27. Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada zincir marketlere sigara ve ekmek satış yasağı getirilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Genel Kurul’da Mevcut Oda Başkanı ve TESK Başkanı Bendevi Palandöken’nin yanı sıra Özgür Aybaş, Alparslan Aydın ve Ramazan Yalçın başkanlığa aday oldu.

Palandöken yaptığı konuşmada, “Devletin en üst kademesiyle konuşup, bu meselelerin halliyle ilgili de önemli çalışma yaptık. Biliyorsunuz, Meclis'te yasa. Zincir marketler ekmek ve sigara satamayacak. Bu ürünleri sadece bakkallar satacak” dedi.

PAZAR GÜNÜ AVM’LERİN KAPATILMASI TALEBİ

Palandöken AVM’lerin pazar günü kapalı olması talebi ile ilgili de konuştu:

Palandöken, “Açma kapama saatleri yılladır söylediğimiz şey. Ama maalesef bu pazar günleri AVM'ler ve zincir marketlerin açılmamasıyla ilgili sorunun çözülmemesinin nedeni bu işi yapan insanların tamamının ticaretten menni gibi bir şeydir. Biz sizi o pandemi sürecinde de işyerlerinizi açtırdığımız gibi o dönemde de zincirlerin diğer ürünleri satmamasını temin eden bir arkadaşım” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sanayi ihracatında tarihi zirve09 Ocak 2022 Pazar 11:59
  • Tüketiciler fiziksel alışverişlerde nakit, internette kredi kartı ödemesini tercih etti09 Ocak 2022 Pazar 11:58
  • Türkiye'nin 2021'deki otomotiv ihracatını yan sanayi ürünleri sırtladı09 Ocak 2022 Pazar 11:58
  • 'Meslek tanımı'nda karmaşayı sona erdirecek sistem hazır09 Ocak 2022 Pazar 11:57
  • EPDK, 22 şirkete lisans verdi08 Ocak 2022 Cumartesi 11:30
  • Başkentten ihracat geçen yıl 9,3 milyar dolara ulaştı08 Ocak 2022 Cumartesi 11:19
  • Bakan Bilgin'den memura yeni zam müjdesi!08 Ocak 2022 Cumartesi 10:44
  • Memur ve emekliye ek zam08 Ocak 2022 Cumartesi 09:52
  • BDDK'dan şirketler için kredi kararı07 Ocak 2022 Cuma 13:50
  • Fırıncılar TMO'nun eski fiyattan un satışını olumlu karşıladı07 Ocak 2022 Cuma 12:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti