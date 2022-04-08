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Tesla, Çin'de satılan 125 bin 785 otomobili geri çağırdı

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, Çin'de satılan 125 bin 785 adet "Model 3" marka elektrikli otomobili, üretim hatasından kaynaklanan güvenlik riskleri nedeniyle geri çağırdı.
Tesla, Çin'de satılan 125 bin 785 otomobili geri çağırdı

Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresinden yapılan açıklamada, denetimlerde şirketin söz konusu modeldeki araçların arka motorlarındaki akım çeviricilerdeki bazı hatalar tespit edildiği, mekanik aksaklıklara yol açan hataların düzeltilmesi için araçların geri çağrıldığı belirtildi.

Açıklamada, 11 Ocak 2019 ile 25 Ocak 2022 arasında üretilen 125 bin 785 adet aracın, motor kontrol yazılımlarını güncelleneceği kaydedildi.

Araçların 93 bin 578'inin Çin'de üretildiği, geri kalanın ithal edildiği aktarıldı.

Tesla, şubatta Çin'de üretilen yaklaşık 26 bin "Model 3" ve "Model Y" marka aracının güvenlik riski nedeniyle geri çağırmayı planladığını açıklamıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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