Eski Ekin Pazarı Sokak'ta yer alan bir kahvehanede salı ve cuma günleri tezgah açan tespih satıcıları, oltu taşından kehribara, Osmanlı dönemine ait tespihlerden farklı çeşitlere kadar çok sayıda ürünü sergiliyor.

Tespihin yanı sıra antika saat satıcılarının da buluşma noktası haline gelen kahvehanede tespih tanelerinin sesleri birbirine karışıyor.