TFF Başkanı Özdemir: Türk hakemliğinde yeni yılla birlikte yeni bir dönemi başladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Türk hakemliğinde yeni yılla birlikte yeni bir dönemin başladığını söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen 2021-2022 Sezonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Hilmi Ok Kış Semineri'nin resmi açılışına ve FIFA kokartı takma törenine katıldı.

Törende, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı ve yönetim kurulu üyeleri, Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, VavaCars Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Tahir Kıran, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, 1. Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Sarıalioğlu ve hakemler de yer aldı.

Açılışta konuşan Özdemir, "2,5 yılı TFF Başkanlığım dönemi olmak üzere yaklaşık 7 yıldır hakemlerimizle beraberim. Bu süreçte birçok hakem seminerine katıldım, özellikle hakemlerimizin yanında olmak, onları anlamak ve destek vermek istedim. Bildiğiniz üzere, Türk hakemliğinde yeni yılla birlikte, yeni bir dönem başlıyor. Devrim sayılacak bir projeyi hayata geçiriyoruz. Hakemliğimizde bilimsel ve teknoloji kullanımına yeni bir anlayış getiriyoruz. Süper Lig ve 1. Lig Kulüpler Birliğimiz ile ortaklaşa, Türk Futbol Hakemliği Çalışma Grubu oluşturduk. Bu işi, tüm paydaşlarıyla ve konsensüsle çözmek için ilk defa bu denli geniş kapsamlı şekilde bir araya geldik." ifadelerini kullandı.

Türk hakemliğinin gelişimi için yoğun bir çaba verildiğini aktaran Nihat Özdemir, şöyle konuştu:

"Hakemliğin dünyadaki en önemli isimlerinden David Elleray ile danışman olarak anlaştık. Sayın Elleray, bizlere bir değerlendirme raporu sunmak için çalışmalarını sürdürüyor. Komisyonumuzda, iki aydır yeni sistem üzerinde yoğun bir şekilde çalışmalarda bulunuyoruz. Bütün Başkanlarımız bu toplantılara katılıyor, fikirlerini söylüyorlar. Samimi şekilde bu projeye inançlarını ve desteklerini anlatıyorlar. En son geçtiğimiz hafta Riva’da, başkanlarımızın katılımı ile yaptığımız bir toplantımız oldu. Toplantıda, tüm başkanlarımız çalışmalarla ilgili olumlu izlenimlerini yineledi. Hatta ziyaretimize gelen Beşiktaş Kulübümüzün Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi, Riva'dan çok iyi izlenimlerle ayrıldığını, yeni dönemle birlikte hakem hatalarının olmayacağının müjdesini verebileceğini kamuoyuna anlattı. Bu projeye destek veren tüm başkan ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum."

"MHK de hakemler de bugüne kadarki hataların farkındalar"

Futbol camiasından iyimser mesajlar aldıklarının altını çizen Özdemir, "Biliyorum ki MHK de hakemler de bugüne kadarki hataların farkındalar ve hataları minimuma indirmek için iyi niyetle çalıştıklarına yürekten inanıyorum. İnşallah bu işi hep birlikte çözeceğiz. Bu yolun sonunda hayal ettiğimiz gibi hakemin en az konuşulduğu bir futbol ortamına kavuşacağız, Türk hakemliği Türk futbolunun odak noktasından çıkacak." şeklinde konuştu.

MHK başkanlığına Serdar Tatlı'nın yerine Ferhan Gündoğdu'nun geldiğini hatırlatan Nihat Özdemir, "Sayın Gündoğdu’nun hem hakem hem akademisyen hem de yönetici kimliğiyle, Türk hakemliğinde önemli projelere imza atacağına inanıyorum. 27 Ekim’de göreve başlayan yeni kurulumuz, iki aylık süreçte, önemli adımlar attı. Öncelikle VAR kadrosunu genişletmek için çalışmalarına başladı. TFF Yönetim Kurulu olarak bizler de talimat değişiklikleri ile kendilerine destek verdik. Gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de VAR sistemini hayata geçirecek olmamızı da göz önüne alan kurulumuz, VAR Projesi'ni aralık ayı ile birlikte devreye sokup var sertifika sürecini tamamlayan hakemlerimizi AVAR2 olarak sahaya sürdü." değerlendirmesinde bulundu.

Aralık ayı sonunda hakemleri değerlendirmek üzere çok geniş kapsamlı eğitim ve testler içeren bir seminer düzenlediğini dile getiren Özdemir, "Türk hakemliğine yeni yüzler kazandıracak, hakemliğimizin geleceğini sağlama alacak tüm bu çalışmalar, artarak devam edecektir. MHK değişimi ile birlikte, hakemlerimizin iyiye giden bir performansı olduğunu gözlemliyoruz ve bu konuda umutluyuz. Bu kapsamda, tüm kulüplerimizden beklentimiz, devam eden Türk hakemlik sistemi çalışmalarına da katkı veren Merkez Hakem Kurulumuza her anlamda destek olmalarıdır." ifadelerini kullandı.

Hakemlere de seslenen ve uyarılarda bulunan TFF Başkanı şu ifadeleri kullandı:

"Mevcut futbol ortamında zor bir görev yapıyorsunuz. Futbolun en kritik aktörü olarak maalesef hata krediniz yok denecek kadar az. Çünkü futbol çok büyüdü, beklenti arttı, eleştiri fazlalaştı. Dolayısıyla sizlerin yükü çok ağırlaştı. Bu ortamda sizlerin yükünü hafifletmek adına, bizler elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz. Ancak sizlerden de azami iyi yönetimler bekliyoruz. Sahada gerilmeyin sakin olun, tereddüt etmeyin, gördüğünüzü çalın, korkmayın, cesurca kararlar alınm ama en önemlisi güven duygusunu verin. İletişim dilinize mutlaka dikkat edin ama Türk hakemliğini sakın sahada ezdirmeyin. Unutmayın ki sizler federasyonumuzu temsil ediyorsunuz. Sizlerin ikinci yarıda çok başarılı olacağınıza inanıyorum."

FIFA kokart töreniyle ilgili de konuşan Nihat Özdemir, "İlk defa FIFA kokartı takacak olan hakemimiz Zorbay Küçük ile elit kategoriye yükselen Halil Umut Meler'i tebrik ediyorum. Yine Katar 2022 Dünya Kupası aday hakem seminerine davet edilen elit hakemimiz Cüneyt Çakır'ın da başarılarının devamını diliyorum. Tüm hakemlerimize sezonun ikinci yarısı için başarı temenni ediyorum. futbol ailemize, bir kez daha yeni yılda sağlık, huzur ve başarı dileklerimi sunuyorum." şeklinde konuştu.