TFF başkanlık seçimi için 9 isim aday oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu, dün sona eren başkanlık seçimi adaylık başvurularının ardından TFF Başkanlığı için aday olan isimleri açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 16 Haziran tarihinde yapılacak Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu için adaylık başvuruları TFF Statüsü'nün 38. maddesi hükümleri kapsamında, dün sona erdi.

TFF Başkan Adaylığı için TFF Statünün 38. maddesinde belirtilen yeterlilik şartları ve başvuru belgelerinin incelenerek değerlendirme yetkisi Genel Kurul Divan Kurulu'na ait olmak üzere, genel kurulda başkan adayı olmak için TFF Genel Sekreterliği'ne başvuran kişiler soyadı sırasına göre aşağıda belirtilmiştir:

1. Ufuk AKÇEKAYA

2. Ramazan ATAŞ

3. Mehmet BÜYÜKEKŞİ

4. Gökhan KIZILTAN

5. Sedat OLCA

6. Hayati ÖZGÜL

7. Ayhan SAĞALTICI

8. Cemal TARANCI

9. Hüseyin YANGIN