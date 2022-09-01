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TFF binasına silahlı saldırıda bulunuldu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına silahlı saldırıda bulunuldu. Saldırının TFF'deki yönetim kurulu toplantısı sırasında gerçekleştiği öğrenildi. Kamera kayıtlarının incelendiği aktarıldı.
TFF binasına silahlı saldırıda bulunuldu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına silahlı saldırıda bulunuldu. Saldırının TFF'deki yönetim kurulu toplantısı sırasında gerçekleştiği öğrenildi. Kamera kayıtlarının incelendiği aktarıldı.

Bugün TFF Yönetim Kurulu'nun toplantısının yapıldığı saatlerde Riva Tesisleri'nin hemen yakınındaki derenin kenarından binaya ateş açıldı. Toplantının yapılacağı ve başkanlık katının bulunduğu bölümü hedef alan saldırıda herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenilirken binaya 5 kurşun isabet ettiği bildirildi. Olay intikal eden güvenlik güçleri Riva'daki bütün kameraları incelemeye alırken saldırganların bir araçla olay yerinden uzaklaştığı ifade edildi.

TFF binasına yapılan planları saldırıda başkanlık ofisi ve hemen alt katında bulunan yönetim kurulu odasına gerçekleştiği kaydedildi. Kurşunlardan bir tanesinin Hamit Altıntop'un kafasının üstünden geçtiği öğrenildi.

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