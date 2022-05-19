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TFF duyurdu: İsviçre Milli Takımı'nı seçti

Türkiye Futbol Federasyonu, Mohamed Zeki Amdouni'nin kendi isteğiyle İsviçre Milli Takımı'nda oynamayı tercih ettiğini duyurdu.
TFF duyurdu: İsviçre Milli Takımı'nı seçti

AMilli Takım'da geniş oyuncu havuzunda bulanan Zeki Amdouni'den ay-yıldızlı yetkililere kötü haber geldi.

TFF'den açıklama geldi

TFF, Ümit Milli Takım kadrosuna davet alan Mohamed Zeki Amdouni’nin İsviçre Milli Takımı’nı seçtiğini açıkladı. Konuyla ilgili olarak TFF’nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ümit Millî Takımımızın Mart ayında oynadığı hazırlık maçları için açıklanan kadroda yer alan ve Sırbistan müsabakasında 45 dakika süre alan Mohamed Zeki Amdouni, 2 Haziran 2021 Çarşamba günü oynanacak olan Ukrayna karşılaşmasının kamp kadrosuna da alınmıştır. Ancak futbolcunun kulübü tarafından tarafımıza yapılan yazılı bildirimde Mohamed Zeki Amdouni'nin kendi isteğiyle İsviçre Millî Takımı'nda oynamayı tercih ettiği dile getirilmiştir. Bu nedenle bahse konu futbolcu kamp listesinden çıkartılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

37 maçta 15 gol

İsviçre'de Lausanne Sport forması altında sergilediği performansla dikkatleri çeken 21 yaşındaki golcü futbolcu bu sezon 37 maçta 15 gol attı.

Kenan Koçak izlemişti

Zeki Amdouni'yi Lausanne Sport'un Lugano'yu 4-1 mağlup ettiği maçta A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Kenan Koçak izlemişti.

Mohamed Zeki Amdouni kimdir? 

Mohamed Zeki Amdouni 4 Aralık 2000 tarihinde İsviçre'de doğdu. Santrfor mevkisinde forma giyen 1.85 boyundaki futbolcu İsviçre Süper Ligi ekibi Lausanne'de forma giyiyor. Mohamed Zeki Amdouni'nin Babası Türk, annesi Tunusludur. 

Özellikle bu sezonki performansıyla dikkat çeken Mohamed Zeki Amdouni 37 resmi maçta 15 gollük katkı verdi.

Mohamed Zeki Amdouni, Türkiye ve İsviçre U21 formalarını giydi. Türkiye U21'de 1 maçta görev alan futbolcu, İsviçre U21'de 8 maçta görev aldı ve 6 gol kaydetti. Amdouni'nin güncel piyasa değeri 1 milyon euro olarak gösteriliyor.

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