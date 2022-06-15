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TFF Genel Kurulu, yarın Ankara’da yapılacak

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) olağanüstü genel kurulu, yarın Ankara’da gerçekleştirilecek.
TFF Genel Kurulu, yarın Ankara’da yapılacak

Başkanlık seçiminin yapılacağı genel kurul, Ankara JW Marriott Oteli’nde saat 10.00’da başlayacak. Çoğunluk sağlanamaması durumunda genel kurul, 17 Haziran Cuma günü aynı yer ve saate yapılacak.

TFF’den daha önce yapılan açıklama göre, başkan adaylığı için Ufuk Akçekaya, Ramazan Ataş, Mehmet Büyükekşi, Gökhan Kızıltan, Sedat Olca, Hayati Özgül, Ayhan Sağaltıcı, Cemal Tarancı ve Hüseyin Yangın başvurdu.

Divan Kurulu, başvuru yapan isimlerin adaylıklarının resmileşmesi için TFF statüsünün 38. maddesine göre karar verecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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