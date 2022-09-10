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TFF Tahkim Kurulu, Josef de Souza'nın cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza'nın cezasını onadı.
TFF Tahkim Kurulu, Josef de Souza'nın cezasını onadı

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçının ardından yaşanan olaylarda kırmızı kart gören 33 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun cezasının onandığı belirtildi.

Josef de Souza, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle TFF Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilmişti.

PFDK, deneyimli futbolcuya ekstra ceza verilmediğini duyurmuştu. Josef de Souza, gördüğü kırmızı kart nedeniyle Beşiktaş'ın ligin 6. haftasında Medipol Başakşehir ile yapacağı müsabakada forma giyemeyecek.

Josef de Souza: Karardan son derece hayal kırıklığına uğramış durumdayım
Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, cezasına yaptığı itirazın kabul edilmemesinin ardından açıklamada bulundu.

Sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilmesine rağmen ekstra ceza verilmeyen Brezilyalı futbolcu, Instagram hesabından yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Bir oyuncuyu öldürdükleri veya en sevdiği şeyi yapmasını engelleyerek sakat bıraktıkları gün, ya da daha ciddi bir şekilde bir hakeme saldırdıkları gün beni hatırlayacaksınız. Karardan son derece hayal kırıklığına uğramış durumdayım. Brezilya'da bırakın bir maç uzaklaştırma kararını, böyle bir şey için ödül verirlerdi. Hapiste olması gereken kişi hapiste değil, büyük cezayı alması gereken yalnızca bir maç saha kapama cezası aldı. Arkadaşlarının ve hakemin fiziki bütünlüğünü korumaya çalışan kişiyi ise cezalandırdılar. Futbolda şiddete karşı olmanın ve dayanışmanın konuşulduğu bugünlerde vereceğiniz mesaj ancak bu kadar kötü olabilirdi."

Josef de Souza, ligin 6. haftasında Medipol Başakşehir ile yapacakları müsabakada forma giyemeyecek.

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