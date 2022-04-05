TFF'de seçim tarihi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı 16 Haziran’da yapılacak Olağanüstü Genel Kurul'da belli olacak.

Nihat Özdemir'in istifasından sonra olağanüstü seçime gitmek zorunda olan Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) seçim tarihi beli oldu. TFF Genel Kurulu 16-17 Haziran tarihlerinde Ankara'da toplanacak.

Çoğunluk sağlanırsa 16 Haziran'da aksi taktirdeyse 17 Haziran'da seçim yapılacak. Yeni başkan 1 yıl görev yapacak. Seçime kadar TFF Başkanlığına dün vekaleten Servet Yardımcı getirilmişti.

300 delegesi olan TFF'de bir kişinin başkan adayı olabilmesi için delegelerin beşte birinin yani 60 ıslak imza alması gerekiyor. Aksi halde aday olamıyor.