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TFF'den Rezerv Lig kararı! Resmen açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüpler Birliği'nin talebi doğrultusunda Rezerv Lig'i kaldırdı.
TFF'den Rezerv Lig kararı! Resmen açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Kulüpler Birliği Vakfının talebi doğrultusunda Rezerv Lig'in kaldırıldığını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda alınan kararlar ile ilgili TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

1. Kulüpler Birliği'nin kamuoyu önünde yaptığı talep değerlendirilerek, Rezerv Lig'in kalan haftalarının oynanmamasına karar verilmiştir.

YENİ DÜZENLEMELER GETİRİLECEK

2. Kulüplerimizin talebi doğrultusunda U19 Gelişim Ligi ile ilgili yapılacak düzenlemeler önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır.

3. Federasyonumuzun internet sitesinde yer alan futbolcu, teknik adam, sağlık ekibi çalışanı, hakem, temsilci, gözlemci, futbolcu menajerlerine ilişkin bilgilerin yer aldığı BİLGİ BANKASI'nın tekrar erişime açılması kararı alınmıştır. Daha önce Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında gerekli düzenlemeler yapılmak üzere erişime kapanan Bilgi Bankası'na, hukuki düzenlemeler yapılarak yeniden erişim sağlanacaktır.

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