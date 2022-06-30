  • BIST 2.400,80
  • Altın 972.105
  • Dolar 16.6326
  • Euro 17.3739
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 21 °C
»

TFF'den yeni kararlar! Rezerv Lig ve deplasman yasağı...

TFF, 2022-23 sezonunda Rezerv Lig’in kurulmasına ve Süper Lig’de deplasman seyircisi yasağının kaldırılmasına karar verildiğini duyurdu.
TFF'den yeni kararlar! Rezerv Lig ve deplasman yasağı...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yeni sezonda Rezerv Lig kurulması ve Süper Lig'de taraftarlara yönelik deplasman yasağının kaldırılması kararı aldı.

Federasyondan yapılan açıklamada, TFF Yönetim Kurulunun, Mehmet Büyükekşi başkanlığında Riva'da bir toplantı gerçekleştirdiği aktarıldı.

Rezerv Lig’in kurulmasına karar verildi

Yapılan değerlendirmeler sonucu 2022-2023 futbol sezonunda Rezerv Lig kurulmasına karar verildiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Buna göre Rezerv Lig müsabakaları, Süper Lig'de bulunan 19 kulübümüzün katılımıyla, Süper Lig fikstürüne göre ve A takım maçları ile aynı günde oynanacak şekilde düzenlenecektir. Rezerv Lig müsabakalarında, kulüplerin A takım listesinde bulunan yerli ve yabancı tüm futbolcular (35) oynatılabilecektir.

Sezon içerisinde, kulübün profesyonel A takımı ile rezerv takımı arasında futbolcu geçişi bakımından herhangi bir kısıtlama veya sınırlama olmayacaktır. Diğer hususlar, Rezerv Lig statüsünde ilan edilecektir."

Süper Lig'de taraftarlara deplasman yasağı kalktı

TFF, 2022-2023 sezonuyla birlikte Süper Lig'de deplasman seyircisi yasağının kaldırıldığını ilan etti.

Konuyla ilgili olarak, "Ev sahibi kulüplerin, misafir takımın yazılı onayı ve İl veya İlçe Spor Güvenlik Kurulunun kararıyla en fazla yüzde 10 olan misafir takım seyirci kapasitesi, yüzde 30'a çıkartılmıştır. Ev sahibi kulüplerin, stadyum oturma kapasitesinin en az yüzde 5'i oranında misafir takım seyircileri için yer ayırma zorunluluğu devam edecektir. Buna ilaveten, iki kulübün anlaşması ve Spor Güvenlik Kurullarının uygun görmesi halinde, misafir takım tribünleri, ev sahibi kulüpler tarafından kullanılabilecektir. Düzenlemenin detayları Süper Lig statüsünde ilan edilecektir." açıklamasında bulunuldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kanada'ya 3-1 yenildi29 Haziran 2022 Çarşamba 09:24
  • Türkiye, Akdeniz Oyunları'na damga vurmaya devam ediyor29 Haziran 2022 Çarşamba 09:21
  • Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürdü28 Haziran 2022 Salı 22:26
  • Başakşehir, Ahmed Kutucu'yu Sandhausen kulübüne kiraladı28 Haziran 2022 Salı 20:29
  • Fenerbahçe’de yeni sezon hazırlıkları çift antrenman ile devam etti28 Haziran 2022 Salı 19:30
  • Gaziantep FK, daha mücadeleci bir takım olacak28 Haziran 2022 Salı 15:22
  • Trabzonspor'da Akpınar, Giresunspor'a kiralandı28 Haziran 2022 Salı 15:20
  • Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları başladı28 Haziran 2022 Salı 09:50
  • Milli güreşçi Kerem Kamal, grekoromen stil 60 kiloda altın madalya kazandı28 Haziran 2022 Salı 09:49
  • Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı28 Haziran 2022 Salı 09:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti