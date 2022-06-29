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TFF'den yeni yabancı oyuncu kararı

Türkiye Futbol Federasyonu, önümüzdeki sezon da 8+3 şeklinde devam edecek yabancı oyuncu kuralına dair önemli bir karar daha aldı.
TFF'den yeni yabancı oyuncu kararı

Türkiye Futbol Federasyonu, bu sezon liglerde uygulanacak kuralları açıkladı.

İlk olarak yabancı konusuna açıklık getiren TFF, geçen sezondan farklı olarak, artık vizesi yapılmamış olsa bile yabancı uyruklu oyunculardan en fazla 14'ünün tescil edileceğini duyurdu. Süper Lig'de kulüpler, 14 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirmesi halinde bu futbolculardan en az birinin 01.01.1998 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması zorunlu tutuldu.

Genç futbolcuylar için ek kontenjan açıldı

Buna ilaveten kulüpler 01.01.2001 ve daha sonra doğmuş olmaları ve U14 milli takımı dâhil olmak üzere ülkesinin milli takımlarında en az 10 müsabakada oynamış olmaları koşulu ile 3 yabancı uyruklu futbolcu daha tescil edebilecek.

Bu durum, TFF 1. Lig'deki kulüpler açısından ek yabancı sayısı 2 olacak. Yine Süper Lig'de 2002 ve daha genç oyuncular, A takım listesinde bulunmasa bile müsabakalarda yer alabilecek. Ayrıca bu futbolcuların son 6 ay süreyle kulübüne tescilli olması halinde, 15 yaşını tamamlamış olmaları şartıyla amatör olsa bile profesyonel maçlara çıkabilecek. Futbol Federasyonu ayrıca, altyapı fon bedellerini de açıkladı. Buna göre, 1 yabancı için 87 bin 500, toplam 14 yabancı için ise 5 milyon 425 bin lira ödenmesini hükmetti.

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