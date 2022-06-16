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TFF'nin yeni başkanı Mehmet Büyükekşi oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlık görevine Mehmet Büyükekşi seçildi.
TFF'nin yeni başkanı Mehmet Büyükekşi oldu

Mehmet Büyükekşi, 209 delegenin 158'inin oyunu alarak yeni Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı seçildi.

Mehmet Büyükekşi’nin yönetim listesi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi’nin yönetim kurulu belli oldu.

Eski yönetimden Hamit Altıntop, Ali Düşmez ve Alkın Kalkavan, yeni listede de yer alırken tarihte ilk kez kadın yönetici de TFF yönetimine yazıldı. Büyükekşi’nin listesinde şu isimler yer aldı;

Alkın Kalkavan  

Murat Aksu 

Hamit Altıntop

Yusuf Günay

Ali Düşmez

Talat Papatya

Volkan Can

İbrahim Burkay

Nüket Ezberci

İdil Sürer

Müslüm Özmen

Yalçın Orhan

‘Felsefemiz biz olmak’

Seçim öncesi açıklamalarda bulunan Mehmet Büyükekşi, “Tüm kulüplerimiz son derece önemli, hepsinin kendine has sorunları var. Problemlerin bir kısmı ekonomik problemler. Yeteri kadar doğru bir sistem uygulamadığımız için bazı kulüplerimiz aşağıdan oyuncu getiremiyor. Bu konuda da adımlar atılıyor. Özellikle yayın ihalesi, harcama limitleri ve yabancı kuralı konusunda birlikte hareket edeceğiz. Masada karşı karşıya gelirsek yol alamayız. Biz yan yana duracağız." dedi.

"Disiplin Kurulu ve Tahkim Kurulu'nun istifasını isteyeceğim"

"Disiplin Kurulu ve Tahkim Kurulu'nu değiştiremiyorum ama seçilirsem teşekkür konuşmamda istifa etmelerini isteyeceğim. Hakem performansları konusunda yapay zeka kullanmak istiyoruz. Hiçbir şey algı operasyonu olmamalı. Hakem tartıştırmak yerine aldıkları puanları kamuoyuna açacağız. Ödül ve ceza sistemini değiştireceğiz."

"Yayıncı kuruluş beIN Sports olacak"

Öte yandan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi, mevcut yayıncı kuruluş beIN Sports ile gelecek sezon için de anlaşma sağlandığını duyurdu.

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