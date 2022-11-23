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TGRT spikeri canlı yayında depreme yakalandı

TGRT spikeri canlı yayında depreme yakalandı
TGRT Haber spikeri Ersel Hoşkara, depreme canlı yayında yakalandı. O anlar kameraya böyle yansıdı.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem, İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, Zonguldak, Bartın ve İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi.
Depreme canlı yayında yakalandı

O anlarda depreme yakalanan isimlerden biri de canlı yayında olan TGRT Haber spikeri Ersel Hoşkara'ydı.

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