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Thames Nehri'nde 5 bin yıllık insan kemiği bulundu

İngiltere'nin başkenti Londra'dan geçen Thames Nehri'nde kürek çekmeye giden bir kişi, 5 bin yıl öncesinden kalan insan kemiği buldu.
Thames Nehri'nde 5 bin yıllık insan kemiği bulundu

BBC'de yer alan habere göre, grafik tasarımcısı Simon Hunt, bir sabah Londra'da Thames Nehri'nde kürek çekmeye gittiğinde nehir yatağında bir insan uyruk kemiği veya üst bacak kemiğine denk geldi.

Hunt, daha sonra bulduğu kemiği şeffaf plastik bir torbaya sararak polise götürdü.

Polisin kemiği laboratuvar testi için göndermesinin ardından araştırma yapan uzmanlar, kemiğin yaşını MÖ 3516 ile 3365 arasına tarihlendirdi.

Bu, bulunan kemiğin hem İngiltere'de MÖ 3000'de yapılan ve Londra'nın 130 kilometre batısında yer alan Stonehenge'den hem de Mısır'daki Giza Piramitlerinden daha eski olduğu anlamına geliyor.

Bir arkeolog, kemiğin ait olduğu kişinin boyunun yaklaşık 170 santimetre olduğunu tahmin ettiğini ancak bu kişinin erkek mi ya da kadın mı olduğunu söylemenin mümkün olmadığını belirtti.

Kemiği bulan Hunt, insanların kendisine kemiği Londra'da bulmasının garip olduğunu söylediğini belirterek "Ancak o zamanlar Londra olmadığını hatırlamamız gerekiyor." dedi.

Hunt, "Sanırım çok iyi korunmuş olduğu için çamura falan saplanmış olmalı ve sonra yerinden edildi ve nehirde bana doğru yolunu buldu." ifadelerini kullandı.

Thames Nehri kıyısında 2019'da da Neolitik dönemden kaldığı sanılan kafatası parçası bulunmuştu.

Nehrin kıyısında, çamurluk alanda bulunan alın kemiğinin, yapılan incelemeler sonucu yaklaşık 5 bin 600 yıl öncesinden kaldığının tahmin edildiği belirtilmişti.

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