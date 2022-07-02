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THK 12 yıl sonra yeniden kurban kesimi hizmeti verecek

THK Kayyum Heyeti Başkanı Abdullah Kaya, "Vekaleten kurban bağışlarını hem yurt içinde hem de yurt dışında internet üzerinden kabul edileceğiz." dedi.
THK 12 yıl sonra yeniden kurban kesimi hizmeti verecek

Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Abdullah Kaya, kurumun 12 yıl aradan sonra yeniden vekaleten kurban kesimi hizmeti vereceğini bildirdi.

Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, THK’nin gençlere havacılığı sevdirmek ve "kanatlı gençlik" yaratmak için var gücüyle çalıştığını söyledi.

Kurumun 12 yıl aradan sonra yeniden vekaleten kurban kesim hizmetine başladığını belirten Kaya, vekaleten kurban bağışı bedelleri hakkında bilgi verdi. Söz konusu bedelin, yurt dışında Togo’da bin 300 lira, Bangladeş'te 2 bin lira olduğunu aktaran Kaya, yurt içinde ise büyükbaş hissesinin 2 bin 750 lira, küçükbaşın ise 3 bin lira olduğunu bildirdi.

Kaya, 380 THK şubesi aracılığıyla geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da kurban kesim yerlerinde ücretsiz tuz dağıtımı yapılacağının altını çizerek, "Bu yıl Ankara’da ücretsiz kurban kesim hizmeti vereceğiz. Bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, ilk olarak THK web sitesinden kesmek istediği büyükbaş ya da büyükbaş hisse veya küçükbaş kurban formunu dolduracak. Kestirmek istediği kurbanlığı belirledikten sonra siteden otomatik numara alınacak. Daha sonra THK yetkilileri, kurban sahibini telefonla arayarak etini almak istedikleri gün ve saatini söyleyecek." diye konuştu.

Ankara'daki vatandaşların, hisselerini kesim merkezi olan Susuz Beş Kardeşler Et Kombinası'ndan gelip alabileceğini anlatan Kaya, "Bu yıl Ankara merkezde başladığımız ücretsiz kurban kesim işlemine önümüzdeki yıllarda başka illerimizde devam ettirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaya, vekaleten kurban bağışlarının hem yurt içinde hem de yurt dışında sadece internet üzerinden kabul edildiğine dikkati çekerek, "Vekaleten kurban bağışları THK web sitesi üzerinden yapılıyor. İnternet kullanamayan vatandaşlarımız içinse ülke geneline yayılmış 380 THK şubesinde görev alan personelimiz kendilerine yardımcı olacak." dedi.

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