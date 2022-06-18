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THK, 25-26 Haziran'da Eskişehir'de havacılık festivaline ev sahipliği yapacak

Türk Hava Kurumu (THK) ev sahipliğinde, 25-26 Haziran'da Eskişehir'in İnönü ilçesinde "Havacılık Festivali" düzenlenecek.
THK, 25-26 Haziran'da Eskişehir'de havacılık festivaline ev sahipliği yapacak

THK İnönü Havacılık Eğitim Merkezi Müdürü Murat Bayçora, gazetecilere, havacılık merkezinin 1936 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleriyle kurulmuş, dünyada eşi benzeri bulunmayan bir tesis olduğunu söyledi.

Bayçora, yerleşkede yamaç paraşütü, yelkenkanat, planör, model uçak ve gyrokopter gibi pek çok sportif hava aracının eğitimlerinin verildiğini ifade etti.

25-26 Haziran'da düzenleyecekleri havacılık festivaline 200'e yakın hava aracı ile 250 pilotun katılmasını beklediklerini belirten Bayçora, "Festivalde, Türk Yıldızları, Jandarma Çelik Kanatlar ile Türkiye'nin ilk profesyonel akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk'ün gösterisinin yanı sıra senforock konseri düzenlenecek. Uzun yıllardır yapılmayan bizim için önemli bir festival." dedi.

Eskişehir'de 950 dönümlük alanda kurulu İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilecek festival, hava araçlarını yakından tanıma fırsatı sunacak. Festivalde, yarışmalar, gösteriler, halk uçuşları, konserler gibi birçok etkinlik yapılacak.

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