THK Üniversitesi, geleceğin pilotlarının adresi oldu

Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Hava Ulaştırma Fakültesi ve THK Uçuş Akademisi, havaalanı içeren kampüsü sayesinde havacılık alanında uzmanlaşmak isteyenlere eşsiz bir eğitim-öğretim imkanı sunuyor.

Ulusal ve uluslararası sivil havacılık otoritelerinin öngördüğü standartlara göre kurgulanmış eğitim müfredatları ile üstün donanımlı pilotlar yetiştirmenin amaçlandığı THK Üniversitesi ve THK Uçuş Akademisi, hayallerinin peşinde koşan, geleceğini gökyüzünde arayan gençlere eğitim fırsatı veriyor.

THK Üniversitesi ve THK Uçuş Akademisi, Dünya Pilotlar Günü için kapılarını Anadolu Ajansına (AA) açtı.

THK Uçuş Akademisi Genel Müdürü Özgür Hayatoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, THK Üniversitesi kampüsünün, Türk sivil havacılığının başladığı sıfır noktası olduğunu belirtti.

Türk sivil havacılığının bu arazide başladığını anlatan Hayatoğlu, şöyle devam etti:

"Atatürk'ün engin vizyonu ve misyonuyla kurulmuş bir havacılık tesisidir, Türkkuşu ve Türk Hava Kurumu. Arkamda gördüğünüz uçaklarla Türk Hava Kurumu uçuş akademisi, pilotaj eğitimine tüm hızıyla devam etmektedir. 25 uçak filomuz mevcuttur. Profesyonel anlamda mesleğini pilot olarak yapmak isteyen herkese kapımız açıktır. Bu eğitimi en profesyonel şekilde, en emniyetli şekilde vermekteyiz. Başta Türk sivil havacılığının, duayen pilotlarımızın ve dünya pilotlarının ve ayrıca sektöre kattığımız tüm pilotların Dünya Pilotlar Günü'nü kutluyorum."

"Üniversitenin yabancı kontenjanı da bulunuyor"

THK Uçuş Akademisi Eğitim Müdürü İbrahim Aykut Bali, öğrencilere dünya standartlarında eğitim verdiklerini, bunu da EASA regülasyonlarına göre hazırladıklarını söyledi.

Aynı zamanda hem THK Üniversitesinden gelen öğrencilere hem de dışarıdan havacılığa, pilotluğa gönül verenlere eğitim imkanı sunduklarını belirten Bali, şunları kaydetti:

"Uçuş Akademisi'nde bizim öğrencilerimiz, uçuşlarına başlamadan Türk Hava Kurumu Üniversitesinde önce teorik derslerini görüyorlar. Bu derslerini tamamladıktan sonra 25 tek motor ve çift motor olmak üzere son teknoloji uçaklarla uçuş eğitimlerine kaldıkları yerden devam ediyorlar. Türk Hava Kurumu Üniversitesinin yabancı kontenjanı da bulunuyor. Yabancı öğrencilerimizi de şu an aktif olarak uçuruyoruz. Aynı zamanda yine yurt dışından harici olarak pilotluk lisansı almak isteyen arkadaşlar, Türk Hava Kurumu Uçuş Akademisi'nde eğitimlerine devam ediyorlar. Ben de tüm dünyadaki pilotların, aktif olarak uçan uçmayan tüm pilotlarımızın Dünya Pilotlar Günü'nü kutlarım. Tüm meslek hayatlarında emniyetli uçuşlar dilerim."

"Öğrencileri, dünya standartlarında pilotoj eğitimiyle yetiştiriyoruz"

THK Üniversitesi Pilot Öğretim Görevlisi Osman Koç da gelecekte pilot olma hayali kuranları üniversiteye kabul ettiklerini, 4,5-5 yıllık bir eğitimin ardından pilot olarak mezun ettiklerini söyledi.

THK Üniversitesi ve THK Uçuş Akademisi iş birliğinde öğrencileri, dünya standartlarında pilotoj eğitimiyle yetiştirdiklerini aktaran Koç, şu bilgileri verdi:

"Türk Hava Kurumu Üniversitesine giren arkadaşlarımız, öncelikle hazırlık sınıfında bir İngilizce eğitime tabi tutuluyorlar. Sebebi ise üniversitemizde vermiş olduğumuz pilotaj eğitiminin yüzde 100 İngilizce olması. Yüzde 100 İngilizce eğitim verdiğimiz için öncelikle öğrencilerimiz, hazırlık sınıfını geçiyorlar ve ardından birinci sınıf ve ikinci sınıfta Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün zorunlu tuttuğu Airline Transport Pilot Licence derslerini verdikten sonra Türk Hava Kurumu Uçuş Akademisi'nde eğitimlerine devam ediyorlar. Türk Hava Kurumu Uçuş Akademisi'ndeki eğitimlerin ikinci sınıfın ikinci döneminde hususi pilot lisansı eğitimlerine başlayıp ardından çok motorlu uçuş eğitimi sorumlu pilot eğitimi, ticari pilot lisans eğitimi ve aletli uçuş eğitimlerini tamamlayarak Türk Hava Kurumu Uçuş Akademisinden ve Türk Hava Kurumu Üniversitesinden pilot olarak mezun oluyorlar."

THK Üniversitesi Pilot Öğretim Görevlisi Mehmet Tuncay ise Türkiye'nin ilk ve tek havacılık ihtisas üniversitesi olarak kurulan THK Üniversitesinin kendine ait üç farklı havaalanı ve uçuş eğitim kampüsünde dünya standartlarının üzerinde ve yüzde 100 İngilizce eğitim verdiğini belirterek, "Geleceğini gökyüzünde arayan, hayallerini havacılık üzerine kurmuş tüm gençleri üniversitemize bekliyoruz." diye konuştu.