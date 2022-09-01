  • BIST 3.167,09
  • Altın 992.777
  • Dolar 18.2013
  • Euro 18.2021
  • Ankara 32 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 32 °C
»

'Thodex' soruşturmasında 588 mağdurla ilgili dosya MASAK'a gönderildi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "Thodex" soruşturması kapsamında mağdur olduğunu söyleyerek şikayette bulunan 588 kişinin zararlarının tespiti için hazırladığı dosyayı Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) gönderdi.
'Thodex' soruşturmasında 588 mağdurla ilgili dosya MASAK'a gönderildi

Thodex soruşturması kapsamında kırmızı bültenle arandığı sırada Arnavutluk'ta yakalanan Özer'in Türkiye'ye iade işlemleri sürüyor.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve 2027 mağdurun yer aldığı dosyanın tamamlanmasının ardından mağdur olduklarını beyan ederek başvuruda bulunan 588 kişiyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Aralarında Faruk Fatih Özer'in de bulunduğu 6'sı tutuklu 21 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma kapsamında mağdur olduklarını söyleyen 588 kişiyle ilgili zararın tespit edilmesi için hazırlanan dosya, yaklaşık 2 hafta önce MASAK'a gönderildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK tarafından yollanacak raporun ardından hazırlayacağı iddianameyi, Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden "Thodex" davasıyla birleştirilmesi talebiyle gönderecek.

Başsavcılık, ayrıca bu soruşturma kapsamında İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne Özer'in iade edilmesinin ardından gözaltına alınarak emniyette ifadesinin alınması talimatını verdi. Başsavcılık, Özer'in emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'nda hazır edilmesini istedi.

Olayın geçmişi
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kullanıcıların Thodex adlı kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine 22 Nisan 2021'de resen soruşturma başlatılmıştı.

Bu kapsamda şirket sahibi şüpheli Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan 2021'de yurt dışına çıktığı belirlenmişti.

Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verilen Özer'le ilgili İnterpol tarafından 23 Nisan 2021 kırmızı bülten çıkarılmıştı.

40 bin 562 yıla kadar hapsi isteniyor
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın sonunda hazırlanan ve 2 bin 27 kişinin müşteki olarak yer aldığı iddianamede de Thodex isimli şirketin 400 bin lira sermaye ile firari sanık Faruk Fatih Özer tarafından kurulduğu anlatılıyor. İddianamede yer verilen MASAK raporunda Thodex platformunun müştekileri, iş ve işlemleri nedeniyle hileli davranışlarla aldattığı kaydediliyor.

MASAK raporunda sanık Faruk Fatih Özer'in hakimiyeti altındaki 3 ayrı hesaptan 253 milyon 714 bin 909 lira karşılığı kripto varlık transfer edildiği vurgulanarak, bunun önemli bir kısmının sanıklar Cem Uzunoğlu, Faruk Fatih Özer ve Zuhal Özer'in ticari merkezi Malta'da bulunan kripto varlık hizmet sağlayıcısı nezdinde yer alan kripto varlık cüzdanlarına transfer edildiği vurgulanıyor.

İddianamede, bu suçlar sebebiyle 356 milyon liralık zarar oluştuğuna yer veriliyor.

Firari Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 21 sanık hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AK Parti Hani İlçe Başkanlığına molotofkokteyli ile saldırıya ağırlaştırılmış müebbet istemi01 Eylül 2022 Perşembe 12:42
  • Tekirdağ'ın üzüm bağları, 1 yıl süresince üretimden hasada kadar fotoğraflanacak01 Eylül 2022 Perşembe 12:41
  • Çankaya Emek’te icradan satılık daire01 Eylül 2022 Perşembe 11:36
  • Emniyet 3300 adet ikaz cihazı satın alacak01 Eylül 2022 Perşembe 11:28
  • Etimesgut Oğuzlar Ulu Cami'de aşure ikramıyla ağızlar tatlandı01 Eylül 2022 Perşembe 11:05
  • WhatsApp, Instagram ve Facebook ücretli oluyor01 Eylül 2022 Perşembe 09:40
  • Milli Savunma Bakanı Akar ve konuk bakanlar "Siperden Sahneye Müzik" etkinliğine katıldı01 Eylül 2022 Perşembe 09:25
  • Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19'a yakalandığını duyurdu01 Eylül 2022 Perşembe 09:23
  • Tarihi Orient Express treni İstanbul'a ulaştı01 Eylül 2022 Perşembe 09:22
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deniz Harp Okulu Camisi'nin açılışını yaptı01 Eylül 2022 Perşembe 09:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti