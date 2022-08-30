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'Thodex'in kurucusu Fatih Özer yakalandı

İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan, 'Thodex'in kurucusu firari Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'ta yakalandığını ve Türkiye'ye iadesi için işlemlerine başlandığını açıkladı.
'Thodex'in kurucusu Fatih Özer yakalandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Arnavutluk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Bledar Çuçi, bugün sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu telefonla arayarak kırmızı bültenle aranan, 'Thodex'in kurucusu firari Faruk Fatih Özer'in Vlora'da yakalandığını iletti. Çuçi, kripto para borsası 'Thodex' üzerinden binlerce kişiyi dolandırdığı belirtilen Özer'in kimliğinin biyometrik sonuçlar ile teyit edildiğini de bildirdi. Emniyet Genel Genel Müdürlüğü Interpol Daire Başkanlığı'nca Özer'in Türkiye'ye iadesi için işlemlerine başlandığı belirtildi.
 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Arnavutluk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Bledar Çuçi bugün sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya kırmızı bültenle aranan Thodex’in kurucusu firari Faruk Fatih Özer Arnavutluk’ta Vlora’da yakalandığını ve kimliğinin biyometrik sonuçlar ile teyit edildiğin iletti. Emniyet Genel Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığınca Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesi işlemlerine başlandı" denildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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