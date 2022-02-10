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THY 1000 kabin memuru istihdamı için başvuru süresini uzattı

Türk Hava Yolları İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, THY'nin 1000 kabin memuru istihdamı için başvuruları 3 gün daha uzattıklarını söyledi.
THY 1000 kabin memuru istihdamı için başvuru süresini uzattı

THY'nin 1000 kabin memuru istihdamına ilişkin THY Uçuş Eğitim Başkanlığı ve İnsan Kaynakları Değerlendirme Merkezi'nde basın toplantısı düzenlendi.

Abdulkerim Çay, burada yaptığı açıklamada, salgın dönemini en verimli şekilde geçiren hava yollarından birinin Türk Hava Yolları olduğunu ve salgın sonrasında da büyümeye tam gaz ve hızlı bir şekilde devam ettiklerini dile getirdi.

Bu kapsamda önümüzdeki dönemde 1000 kadın kabin memurunun işe alınacağını belirten Çay, "Bu işe alacağımız arkadaşlarımızla alakalı standartlara 'kariyer.thy.com' internet adresinden ulaşabiliyor. Lise mezunu ve üstü arkadaşlarımız başvurabilir. Tabii ki belli standartlarda İngilizce bilgisi arıyoruz. O bakımdan İngilizce sınavlarından da geçmeleri gerekiyor. Süreçleri ve eğitimi tamamlayan arkadaşlarımız kısa zamanda uçuşa başlayacaklar. İşe başladıklarında aylık 10 bin TL'nin üzerinde ücret almış olacaklar. Bu kapsamda kadın arkadaşlarımızın başvurularını bekliyoruz." diye konuştu.

Çay, başvuru süresini 3 gün daha uzattıklarını ifade ederek, "Normalde başvurularımız bu cuma bitiyordu ancak pazartesiye kadar uzatıyoruz. Daha fazla arkadaşımız başvursun, daha fazla arkadaşımız şans bulsun diye önümüzdeki pazartesiye kadar başvurularımız uzatılmıştır." dedi.

Başvurudan sonra katılımcıları belli sınavlara tabi tutacaklarını aktaran Çay, genel yetenek ve İngilizce alanlarında mülakatlar yapılacağını, daha sonra bu süreçleri geçen katılımcıların yaklaşık 2-3 aylık bir eğitime tabi tutulacağını ve gelecek yaz döneminde de uçuşa başlayacaklarını bildirdi.

THY'deki ücret artışına da değinen Abdulkerim Çay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Salgın döneminde, Türk Hava Yolları ilgili sendikayla da bir anlaşma yaparak hiçbir personel çıkarmayacağını beyan etmişti. Ancak tabii bu dönemde bütün çalışanlarımız büyük fedakarlıklar verdi. Özellikle uçucu arkadaşlarımız diğerlerine göre hem operasyon anlamında hem de maddi anlamda daha fazla fedakarlıklar verdi ama malumunuz olduğu üzere aralık ayında sendikayla bir anlaşmaya vardık ve ocak ayı itibarıyla ücretlerimizde gayet güzel artışlar oldu. Bu bakımdan eski dönemin biraz daha üstüne çıktık diyebiliriz."

THY'nin resmi insan kaynakları sitesi "kariyer.thy.com" üzerinden açılan ilana, 1 Ocak 1992-31 Aralık 2002'de doğan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kadın adaylar başvurabilecek.

Halihazırda 12 binin üzerinde kabin memuruyla operasyonlarını icra eden THY, ekibine yeni katılacak adaylara dünyanın dört bir yanındaki eşsiz güzellikleri keşfetme, özel sağlık sigortası, kendilerine ve aile üyelerine indirimli seyahat imkanı gibi ek ayrıcalıklar sunuyor.

Açıklama sonrasında, THY'de iş başı yapacak kabin ekibinin acil durumda yolcu tahliyesi ve yangınla mücadele senaryosu uygulamalı eğitim olarak gerçekleştirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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