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THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final maçlarının yeri değişti

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonunda Dörtlü Final organizasyonu, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek.
THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final maçlarının yeri değişti

Bu sezon Dörtlü Final maçlarının oynanacağı yer ve takvimde değişikliğe giden organizasyon yönetimi, karşılaşmalara Almanya'nın başkenti Berlin yerine Belgrad'ın ev sahipliği yapmasını kararlaştırdı.

Dörtlü Final'de yarı final mücadeleleri 19 Mayıs Perşembe, üçüncülük ve final müsabakaları ise 21 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

Açıklamada, devam eden salgın ve Berlin'de uygulanan tedbirler göz önünde bulundurularak böyle bir karar değişikliğine gidildiği kaydedildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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