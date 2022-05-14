THY Rize-Artvin uçuşlarına başladı

TÜRK Hava Yolları (THY), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla açılışı gerçekleştirilen Rize-Artvin Havalimanı'na tarifeli uçuşlara başladı.

Türkiye'de deniz dolgusu üzerine inşa edilen 2'nci, dünyada ise 5'inci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı'na uçuşlar başladı. 2017 yılında projelendirilerek yapımına başlanan ve beş yıllık bir süre zarfında tamamlanan Rize-Artvin Havalimanı'na ilk tarifeli uçuş, THY'nin TK2538 sefer sayılı Airbus A330 tipi "Rize-Artvin" isimli uçağıyla gerçekleşti.



THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre İstanbul Havalimanı ve Rize-Artvin Havalimanı arasında karşılıklı gerçekleşecek uçuşlar, haftanın 7 günü düzenlenecek. Seferler, İstanbul Havalimanı'ndan saat 12.00'de, Rize-Artvin Havalimanı'ndan ise saat 15.05'te yapılacağı belirtildi.





ANADOLUJET HAFTANIN YEDİ GÜNÜ UÇUŞ DÜZENLEYECEK



THY'nin alt markası AnadoluJet de Sabiha Gökçen Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Rize-Artvin Havalimanı'na haftanın 7 günü sefer düzenleyeceği; uçuşların ise Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 14.30'da, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan ise 16.35'te yapılacağı, Rize-Artvin Havalimanı'ndan da saat 18.40'ta gerçekleştirileceği kaydedildi.





BİLAL EKŞİ: RİZE-ARTVİN HAVALİMANI'NA KAVUŞMANIN SEVİNCİNİ YAŞIYORUZ



Açıklamada uçuşların başlamasına ilişkin THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin görüşlerine de yer verildi. Ekşi, "Türk Hava Yolları olarak bugün, ülkemizin küresel havacılık endüstrisindeki yükselişine bir katkı daha sağlıyoruz. Dünyanın kapılarını Anadolu'ya açma ve havayolunu halkın yolu yapma çalışmalarımızın neticesiyle Rize-Artvin Havalimanı'na kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Rize ve Artvin'in doğal güzellikleriyle dünyanın bu güzelliklere olan ilgisini buluşturmayı hedefleyen uçuşlarımız ile bölgenin ekonomik ve kültürel kalkınmasına ivme kazandırmayı hedefliyoruz. Yeni havalimanının ülkemize hayırlı olmasını diliyor, ülkemizin havacılık sektöründeki yükselişine liderlik yapan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve emeği geçen herkese bu yatırım için teşekkür ediyorum" dedi.