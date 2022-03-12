  • BIST 2.053,85
  • Altın 941.013
  • Dolar 14.7521
  • Euro 16.0951
  • Ankara -4 °C
  • İstanbul 0 °C
  • İzmir 3 °C
  • Konya -6 °C
»

THY toplam 407 seferini iptal etti

Türk Hava Yolları'nın (THY) ilave iptallerle birlikte bugün İstanbul Havalimanı'ndan 357, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise 50 olmak üzere toplam 407 seferi iptal edildi.
THY toplam 407 seferini iptal etti

İstanbul'da etkili olan ve bu akşam şiddetini artırması beklenen kar yağışı nedeniyle uçak seferlerinde de iptaller artıyor. THY'den alınan bilgiye göre, MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı gereği iptal edilen uçuş sayısı 357'ye ulaştı.

THY, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise bugün plânlanan 32 iç hat uçuşunu daha iptal etti. Böylelikle toplam iptal edilen uçuş sayısı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 50 oldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor12 Mart 2022 Cumartesi 09:00
  • Meteoroloji İstanbul için saat verdi: Çok kuvvetli kar yağacak, dışarı çıkmayın12 Mart 2022 Cumartesi 09:00
  • AFAD'ın Romanya-Ukrayna sınırındaki sıcak yemek dağıtımı sürüyor12 Mart 2022 Cumartesi 08:28
  • Yük gemisi, demirli olan gemiye çarptı11 Mart 2022 Cuma 19:45
  • Unkapanı Köprüsü trafiğe açıldı11 Mart 2022 Cuma 18:22
  • Erbaş, Türkiye'nin en büyük 'Kitap Kahve' işletmesini açtı11 Mart 2022 Cuma 18:22
  • Cizre'de sağanak; yollar göle döndü, 3 kişilik aile araçta mahsur kaldı11 Mart 2022 Cuma 17:25
  • Sürücüler yolda kaldı! Vatandaş yürüyerek işe gitti11 Mart 2022 Cuma 09:35
  • 3'üncü kattaki evinin balkonundan asma ağacını budarken düşüp öldü10 Mart 2022 Perşembe 21:10
  • Kar kütlesinin içerisinden açılan tünelle ulaşım sağlandı10 Mart 2022 Perşembe 20:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti