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THY, Türk Mutfağı Haftası'nı lezzet şöleniyle kutluyor

Türk Hava Yolları (THY), asırlardır Anadolu'da pişirilen Türk yemeklerini, 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası boyunca yolcularıyla buluşturuyor.
THY, Türk Mutfağı Haftası'nı lezzet şöleniyle kutluyor

 Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, tarih boyunca sayısız medeniyetle etkileşim içinde şekillenen Türk yemekleri, dünyanın en lezzetli ikramlarını gökyüzüne taşıyan THY'nin uçuşlarında ve özel yolcu salonlarında yer buluyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kutlanan Türk Mutfağı Haftası'nda geleneksel lezzetler, ödüllü ikramlarıyla ön plana çıkan THY tarafından da özel etkinliklerle yolculara sunuluyor. Dünyanın en çok ülkesine uçan milli hava yolu, seçili uçuşlarda ve özel yolcu salonlarında yer verdiği Türk Mutfağının seçkin ürünleriyle misafirlerinin Anadolu lezzetlerini daha yakından tanımasına olanak sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Türk yemeklerini yolcularıyla buluşturmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bayrak taşıyıcı olarak kanatlarımızı ülkemizin değerleri için açmaya devam ediyoruz. Asırlardır ana yurdumuz Anadolu'da pişen yemeklerimizi Türk Mutfağı Haftası'nda gökyüzüne taşımanın ve bu lezzetleri 100'den fazla ülkeden gelen yüzbinlerce misafirimiz ile buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türk Hava Yolları'mız gökyüzünde sunduğu ayrıcalıklı ikramları ile ödüller kazanıyorsa bu başarıda Türk misafirperverliğinden ilham alan hizmet anlayışımızın ve geleneksel lezzetlerimizin önemli bir katkısı var. Bayrak taşıyıcı olarak Türk mutfağının ve lezzetlerinin dünya mutfakları arasındaki bilinirliğine katkı sağlamaya devam edeceğiz."

İkramlar hazırlanırken kalan malzemeler de değerlendiriliyor
Zengin seçenekleri ile tüm beslenme trendlerine cevap veren ve dünya mutfakları arasında özel yer bulan Türk Mutfağı, Anadolu'nun verimli topraklarında yetişen malzemeler ile sürdürülebilir bir lezzet geleneği sağlıyor. İkramlar hazırlanırken kalan malzemelerin değerlendirilmesiyle ortaya çıkan ayva tatlısı, somata şerbeti gibi ürünler, bu değerli geleneğin devam ettirilmesine örnek olarak gösteriliyor.

Seçili uçuşlardaki ikram menülerinin Türk Mutfağını yansıtan özel lezzetler ile hazırlanması, demirhindi şerbeti ve gül şerbeti ikramında bulunulması, Türk Mutfağı Haftası hakkında bilgi veren menü kartı tasarımı gibi uygulamalarla farklı destinasyonlara seyahat eden yolculara özel etkinlik hakkında bilgi verilerek farkındalık sağlanıyor.

İstanbul Havalimanı'nda bulunan THY özel yolcu salonunda düzenlenen etkinliklerin yanı sıra Miami, Washington, Nairobi, Moskova ve Bangkok'ta da Türk Mutfağındaki özel ikramlara ve tanıtımlara yer verilerek farklı kıtalarda Türk Mutfağının kadim tarihi ve eşsiz tarifleri misafirlerle buluşturuluyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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