  • BIST 2.540,36
  • Altın 1024.037
  • Dolar 17.1965
  • Euro 18.5444
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 12 °C
»

THY "Türkiye’nin en değerli markası" seçildi

Türk Hava Yolları, (THY) uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından yapılan araştırmada üst üste 5'inci kez Türkiye'nin "En değerli markası" oldu.
THY "Türkiye’nin en değerli markası" seçildi

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in 2022 yılı "TURKEY100 - Türkiye'nin En Değerli Markaları" araştırması tamamlandı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, listede ilk sırayı 2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında olduğu gibi THY'nin aldığı belirterek, THY'nin marka değerinin 1,6 milyar dolar olarak belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, küresel havacılık endüstrisini sarsan Kovid-19 salgınının etkilerine rağmen hem gökyüzünde hem de markalar arasında güçlü bir duruş gösteren THY'nin geçen yıllardaki yerini koruyarak üst üste beşinci kez bu unvana layık görülmesinin önemli bir başarı olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, şunları söyledi:

"2018 yılından bu yana ‘Türkiye’nin En Değerli Markası’ olmaktan gurur duyuyoruz. Bu başarıda pay sahibi olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ülkemizin milli bayrak taşıyıcısı olmanın verdiği sorumlulukla ve dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu olmanın gücüyle markamızı daha nice başarılarla buluşturmaya devam edeceğiz."

Dünyanın önde gelen bağımsız marka değerleme ve danışmanlık şirketi olan Brand Finance, 1996 yılından bu yana pazarlama ile finansman arasında köprü kurma amacını taşıyor.

20 yıldan daha uzun bir süredir markaların finansal değerini hesaplayan şirket, her yıl dünyanın en büyük 5 bin markasını değerlendiriyor ve bu markaları ülke ve sektör bazında sıralayarak yılda yaklaşık 100 rapor hazırlıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sivas'ta sağanak nedeniyle yol çöktü, bazı evleri su bastı09 Haziran 2022 Perşembe 09:00
  • Hatay'da antrepoda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor09 Haziran 2022 Perşembe 09:00
  • Ankara'da sağanak trafiği ve hayatı felç etti09 Haziran 2022 Perşembe 08:59
  • Eren Abluka-15 Operasyonu başladı: 1 ton esrar ele geçirildi09 Haziran 2022 Perşembe 08:55
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Hindistan coğrafyasında İslam'a yönelik ırkçı yaklaşımlar endişe verici08 Haziran 2022 Çarşamba 16:23
  • Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinde inşaat çalışmaları yüzde 80 tamamlandı08 Haziran 2022 Çarşamba 16:01
  • Kene ısırması sonucu hayatını kaybeden arkeolog toprağa verildi08 Haziran 2022 Çarşamba 15:54
  • LPG yüklü tanker devrildi; TEM'in Ankara yönü kapandı08 Haziran 2022 Çarşamba 15:53
  • Akar, Kamerun Savunma Bakanı Assomo ve Ruanda Savunma Bakanı Murasıra ile görüştü08 Haziran 2022 Çarşamba 15:16
  • Ekmeği ucuza satan fırıncının iş yerine tüfekli saldırı08 Haziran 2022 Çarşamba 15:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti