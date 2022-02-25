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THY, Ukrayna, Moldova, Belarus ve Rostov seferlerini iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), Ukrayna, Moldova, Belarus ve Rusya'nın Rostov kentine düzenlenecek seferleri iptal etti.
THY, Ukrayna, Moldova, Belarus ve Rostov seferlerini iptal etti

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "2 Mart (dahil) tarihine kadar Rostov-na-Donu çıkışlı/varışlı uçuşlar, 26 Şubat'a (dahil) kadar Belarus çıkışlı/varışlı seferler ile 4 Mart'a (dahil) kadar Moldova çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir." denildi.

Açıklamada, Ukrayna hava sahasının kapatılması nedeniyle 25-26 Şubat tarihli Ukrayna çıkışlı ve varışlı uçuşların da iptal edildiği bildirildi.

Yolcuların değişiklik ve iade işlemlerini, biletin satın alındığı acente üzerinden, THY web sitesinden veya 08503330849 numaralı çağrı merkezinden yapabilecekleri belirtildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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