  • BIST 2.040,28
  • Altın 950.611
  • Dolar 14.6686
  • Euro 16.1046
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 3 °C
»

THY, Ukrayna ve Moldova'ya uçuşları durdurma kararını uzattı

Türk Hava Yolları (THY), Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Ukrayna ve Moldova için aldığı seferleri durdurma kararını uzattı.
THY, Ukrayna ve Moldova'ya uçuşları durdurma kararını uzattı

Türk Hava Yolları (THY), Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Ukrayna ve Moldova için aldığı seferleri durdurma kararını uzattı.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, "23 Mart 2022 (dahil) tarihine kadar Ukrayna ve Moldova çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz." bilgisine yer verildi.

Rusya'nın Soçi şehrinden karşılıklı olarak yapılan seferler de 11 Mart'a kadar iptal edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'ye gelen İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un uçağında dikkat çeken mesaj09 Mart 2022 Çarşamba 14:49
  • Kremlin'den 'ekonomik savaş' değerlendirmesi09 Mart 2022 Çarşamba 14:48
  • Çıldır-Aktaş kara yolu tipi nedeniyle tır geçişlerine kapatıldı09 Mart 2022 Çarşamba 14:40
  • Çıldır-Aktaş kara yolu tipi nedeniyle tır geçişlerine kapatıldı09 Mart 2022 Çarşamba 14:34
  • THY, Ukrayna ve Moldova'ya uçuşları durdurma kararını uzattı09 Mart 2022 Çarşamba 14:34
  • Meteorolojiden kar yağışı uyarısı09 Mart 2022 Çarşamba 14:12
  • Marmaray seferleri 9-13 Mart tarihlerinde saat 02.00'ye kadar yapılacak09 Mart 2022 Çarşamba 14:11
  • Bakan Ersoy: Bu seneki hedefimiz pandemi öncesi rakamları yakalamak09 Mart 2022 Çarşamba 13:57
  • AB, Rusya'ya ilave yaptırımları onayladı09 Mart 2022 Çarşamba 13:52
  • İGA'dan yolculara "kar" uyarısı09 Mart 2022 Çarşamba 13:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti