  • BIST 2.510,14
  • Altın 1012.659
  • Dolar 17.2035
  • Euro 17.984
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 16 °C
»

THY, yeni hatlar açmaya devam ediyor

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, yeni hatlar açmaya devam ettiklerini söyledi.
THY, yeni hatlar açmaya devam ediyor

THY'nin Karadağ'ın başkenti Podgorica'dan sonra, ülkenin turistik ve tarihi sahil kenti Tivat'a başlattığı sefere katılan Bilal Ekşi, uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, pandemi şartlarında dünyada en fazla operasyon yapan hava yolu şirketi olduklarını ifade etti.

Ekşi, şöyle konuştu:

"Biz o dönem dünyanın 128 ülkesine sefer yapacağız, bu rekordu. Çünkü dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu unvanına sahibiz. Bizden sonra gelen hava yolu 99 ülkeye uçuyor. Pandemi sırasında da hem 2020’de hem 2021’de Avrupa'da en çok günlük sefer yapan hava yolu unvanına sahibiz. Pandemiden çıkışla beraber yeniden yeni hatlarımızı açmaya başladık. Son 10 gün içerisinde üç hat açtık. Buhara’ya, Güney Sudan'a, Seattle açtık. Bugün de Tivat’a açıyoruz. Dolayısıyla Güney Sudan'la uçtuğumuz ülke sayısı 129’a çıktı. Tivat ve açtığımız bu noktayla beraber 340 noktaya uçuyoruz. Bununla da tabii gurur duyuyoruz."

Yıl içinde yeni bazı yerler planladıklarını aktaran Ekşi, şöyle devam etti:

"Ama henüz daha yönetim kurulu ve borsaya açıklanmadığı için bunu söylemem çok doğru olmaz. Ama şunu yapıyoruz biz bu sene. Biliyorsunuz tüm uluslararası otoriteler pandemi öncesi şartlarını 2024 yılında ancak erişilebileceğini söylerken esasında pratikte biz bu sene neredeyse 2019 şartlarına geri döndük. Yani rakiplerimiz yüzde 80, yüzde 85’lere en fazla ulaşabilirken biz şu anda yüzde 95 ve 99 bandına oturduk. Dolayısıyla biz pandeminin getirdiği sıkıntıları büyük oranda aşmış gözüküyoruz."

Ekşi, havacılığın dünyada emeklemeye başladığı bu dönemde kendilerinin koştuğunu belirterek, şunları söyledi:

"Pandemi şartlarında Türk Hava Yolları en az zarar eden hava yoluydu. Ama ondan daha önce 2021’de yine rakiplerimiz zarar ederken biz son 20 yılın en fazla karını elde eden hava yolu olduk. Bu sene de Allah'a şükürler olsun çok iyi gidiyor. İleriki rezervasyonlar iyiydi. Doluluklarımız iyi gidiyor. Dolayısıyla bu senenin de çok başarılı geçeceğini inanıyoruz."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ticaret Bakanı Muş: 2022 yılı için 250 milyar dolar ihracat hedefine ulaşacağımızdan eminiz13 Haziran 2022 Pazartesi 14:13
  • TİM Başkanı Gülle: 2021 yılında ilk 1000 firmamızın ihracatı, yüzde 33 artışla 123 milyar doları aştı13 Haziran 2022 Pazartesi 14:04
  • EPGİS'ten 'motorine 2,60 TL zam' iddiasına açıklama13 Haziran 2022 Pazartesi 13:38
  • Eski TCMB Başkanı Gazi Erçel vefat etti13 Haziran 2022 Pazartesi 13:20
  • Toplam ciro endeksi nisanda yıllık bazda yüzde 128,8 arttı13 Haziran 2022 Pazartesi 10:46
  • Perakende satış hacmi nisanda yıllık bazda yüzde 14,7 arttı13 Haziran 2022 Pazartesi 10:46
  • Sanayi üretim endeksi, yıllık bazda yüzde 10,8 arttı13 Haziran 2022 Pazartesi 10:45
  • Borsa haftaya düşüşle başladı13 Haziran 2022 Pazartesi 10:45
  • Cari açık rakamları açıklandı13 Haziran 2022 Pazartesi 10:44
  • Altına sıkılaşma freni!13 Haziran 2022 Pazartesi 09:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti