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THY yolcularına verdiği seyahat setlerini yeniledi

Türk Hava Yolları (THY), 8 saat ve üzerindeki uzun menzilli "business" uçuşlarında yolcularına sunduğu seyahat kitleri için "Coccinelle" ve "Hackett" markaları ile iş birliği anlaşması imzaladı.
THY yolcularına verdiği seyahat setlerini yeniledi

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre şirket, yenilediği seyahat setleriyle misafirlerine ayrıcalıklı bir uçuş deneyimi sunmaya devam ediyor. Seyahat konseptini her geçen gün bir üst seviyeye taşıyan THY, konuklarını moda dünyasının önde gelen markalarıyla ağırlıyor.

Bayrak taşıyıcı THY, 29 Nisan'dan itibaren 8 saat ve üzeri uzun menzilli business sınıfı uçuşlarında misafirlerine sunduğu seyahat kitleri için "Coccinelle" ve "Hackett" markaları ile iş birliği anlaşması imzaladı.

THY, romantik ve feminen çanta koleksiyonları ile moda dünyasının trend markası Coccinelle'nin şık tasarımları ile kadın seyahat seti konseptine bambaşka bir hava kattı. Sportif ve stil sahibi erkeklerin simgesi haline gelen İngiliz lüks giyim markası Hackett'i de THY'nin ürün portföyüne eklendi.

Konfor setlerinde yenilik
Özel konsept ile sunulan konfor setleri, yüz kıvrımlarına uygun tasarlanan üç boyutlu göz bandı, hava geçirgenliği özelliği olan çorap, basıncı dengeleyen kulak tıkacı, diş fırçası, artırılmış florür miktarı ve geri dönüşümlü ambalajı ile diş macunu, saç tokası ve konfor setlerinde yer alan cilt bakım ürünlerinden oluşuyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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