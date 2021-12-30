  • BIST 1.879,20
  • Altın 753.34249
  • Dolar 13.1102
  • Euro 14.8525
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 4 °C
»

THY'den '7 Avrupa ülkesinden yasak geldi' haberine yalanlama

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Omicron varyantı nedeniyle 7 ülkenin Türk vatandaşlarına giriş yasağı getirdiği haberi yalanladı.
THY'den '7 Avrupa ülkesinden yasak geldi' haberine yalanlama

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Kovid-19 Tedbirleri Kapsamında Ülkelere Giriş Tablosunu güncelledi" başlığıyla yayımladığı habere yalanlama geldi.

DHA'nın geçtiği haerde, "Yapılan güncelleme kapsamında, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye giriş şartları değiştirildi. Omicron varyantı nedeniyle alınan karar doğrultusunda Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İzlanda, İsviçre, İtalya, Lüksemburg'a Türk yolcuların kabul edilmeyeceği açıklandı. Bu arada İsveç'e seyahat etmek isteyen yolcular aşı kartı ibraz etmeleri durumunda ülkeye giriş sağlayabilecek" ifadeleri kullanılmıştı.

THY'DEN YALANLAMA

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Türk vatandaşlarına OMICRON sebebi ile herhangi bir ülke tarafından bize ulaşan bir giriş yasağı GETİRİLMEMİŞTİR. Yolcularımızın seyahatlerini planlarken ve uçuş öncesi Web sitemizi takip etmelerinde fayda vardır" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünyanın en soğuk kenti: Eksi 60 dereceyi gördü30 Aralık 2021 Perşembe 15:19
  • Karısını alevlerin arasından kurtardı, kendisi hayatını kaybetti30 Aralık 2021 Perşembe 15:04
  • Türkiye'nin en kısa boylu kadını hayatını kaybetti30 Aralık 2021 Perşembe 15:02
  • THY'den '7 Avrupa ülkesinden yasak geldi' haberine yalanlama30 Aralık 2021 Perşembe 14:39
  • İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı genelgesi! 81 İl Valiliği'ne gönderildi30 Aralık 2021 Perşembe 13:52
  • TİHEK 'başörtülü öğrencilere aşağılayıcı söylem' iddialarına inceleme başlattı30 Aralık 2021 Perşembe 13:48
  • DİAYDER hakkındaki terör iddianamesi kabul edildi30 Aralık 2021 Perşembe 13:47
  • Osmanlı İmparatorluğu'nun en geniş sınırları haritalanacak30 Aralık 2021 Perşembe 13:02
  • Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon30 Aralık 2021 Perşembe 13:00
  • Terör örgütü DEAŞ'ın sözde yöneticisi Suriye'ye kaçmaya çalışırken yakalandı30 Aralık 2021 Perşembe 12:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti