THY'den '7 Avrupa ülkesinden yasak geldi' haberine yalanlama

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Omicron varyantı nedeniyle 7 ülkenin Türk vatandaşlarına giriş yasağı getirdiği haberi yalanladı.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Kovid-19 Tedbirleri Kapsamında Ülkelere Giriş Tablosunu güncelledi" başlığıyla yayımladığı habere yalanlama geldi.

DHA'nın geçtiği haerde, "Yapılan güncelleme kapsamında, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye giriş şartları değiştirildi. Omicron varyantı nedeniyle alınan karar doğrultusunda Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İzlanda, İsviçre, İtalya, Lüksemburg'a Türk yolcuların kabul edilmeyeceği açıklandı. Bu arada İsveç'e seyahat etmek isteyen yolcular aşı kartı ibraz etmeleri durumunda ülkeye giriş sağlayabilecek" ifadeleri kullanılmıştı.

THY'DEN YALANLAMA

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Türk vatandaşlarına OMICRON sebebi ile herhangi bir ülke tarafından bize ulaşan bir giriş yasağı GETİRİLMEMİŞTİR. Yolcularımızın seyahatlerini planlarken ve uçuş öncesi Web sitemizi takip etmelerinde fayda vardır" dedi.