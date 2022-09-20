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THY'den avantajlı bilet kampanyası

Türk Hava Yolları (THY) yolcuları İstanbul'dan Balkanlar ve Güney Avrupa'da 32 uçuş noktasına her şey dahil 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçabilecek.
THY'den avantajlı bilet kampanyası

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcuların, İstanbul çıkışlı uçuşlarda, 20-30 Eylül 2022 tarihleri arasında satın alacakları biletlerle 1 Kasım 2022-31 Mart 2023 tarihleri arasında her şey dahil 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçma ayrıcalığı elde edecekleri kaydedildi.

Açıklamada, her şey dahil gidiş-dönüş 119 dolardan başlayan fiyatların THY'nin resmi web sitesi ücretlerinde geçerli olduğu ifade edilerek, kampanyadan faydalanmak isteyen yolcuların www.turkishairlines.com web adresi ya da 444 0 849 numaralı çağrı merkezinden detaylı bilgi edinebilecekleri belirtildi.

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